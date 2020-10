Agustín Sierra, incómodo por los "piropos" que recibió en la pista del Cantando 2020

9 de octubre de 2020 • 12:28

A pesar de las expectativas, Agustín Sierra no logró convencer al jurado del Cantando 2020 en la gala del jueves. En la ronda de tríos, el actor eligió hacer un tributo a Casi Ángeles junto a su amiga Rochi Igarzábal, sin embargo el puntaje fue uno de los más bajos de la semana. Este viernes, "Cachete" pasó por LAM y, tras hablar del verdadero protagonista de la noche (su pantalón ajustado), recordó sus épocas bajo el ala de Cris Morena.

"¿Para qué pediste el BAR, Ángel?", lo encaró al conductor ni bien se sentó en el estudio. "Me sorprendió el cero de Fidalgo. Pensé que era punto para arriba o punto para abajo. Estamos en descenso directo", comentó decepcionado, ya acostumbrado a pasar a la instancia de duelos.

Si bien su performance no fue la esperada, quien se llevó todos los elogios fue su pantalón, que despertó más de un comentario. "Me lo tomo con gracia. Ya cuando me lo puse me di cuenta que la tela era polémica. El look estaba bueno", expresó. Y tras asegurar que no había nada trucado, advirtió: "Me incomoda, obvio, y se me nota, me sonrojo. Entiendo que con lo que hacemos con Sex Virtual todo se vaya para ese lado, y en cierta forma es lo que buscamos, pero en mi vida no soy así".

Tras asegurar que ayer Casi Ángeles volvió a ser tendencia en Twitter, Sierra recordó cómo eran sus épocas bajo el ala de Cris Morena. "Me veo y son momentos de la vida donde no podes creer lo que hiciste. Éramos una familia muy grande. Fue como un viaje de egresados, viajamos por todo el mundo. Nos llevábamos muy bien pero nos peleábamos mucho también. Éramos adolescentes. Nico Vázquez ponía los puntos, era el más grande", confesó, entre risas.

A pesar del éxito desde pequeño, "Cachete" siempre tuvo los pies en la tierra. "Era difícil el éxito en la calle. No pasabas desapercibido. Sabías que si ibas a un shopping o a algún restaurante se iba a armar un gran revuelo. Yo soy muy familiero y tengo los amigos de siempre. Mi familia era la encargada de ubicarme cuando tiraba un comentario desubicado", advirtió, dando a entender que nunca perdió su esencia.

"En Cris Morena nadie se la creía, la estrellita volaba y han volado estrellas importantes, incluso días antes de salir a escena. Era una bajada de línea de producción. De hecho, Lali fue Lali una vez que se fue del ala de Cris; la China Suárez lo mismo", agregó.

Minutos después, su amigo y excompañero Yeyo de Gregorio se unió vía Skype para recordar anécdotas de esa época. "Para mí ayer cantaron bien, pero el jurado ninguneo el éxito de Casi Ángeles", lanzó el actor sin filtro.

Fiel a su desparpajo de siempre, Yeyito contó cómo era trabajar con Cris Morena. "Cris nos cagaba a pedos mal porque nosotros nos matábamos jugando al ping pong en camarines y empezábamos la función todos transpirados", reveló, entre risas.

"Ella mandaba un equipo de mucha gente y había momentos donde había que elevar la voz para que todo funcione", justificó Sierra y agregó: "Yeyo era un demonio de Tasmania y lo único que quería hacer era jugar a la pelota. Me adoptó como un hermano mayor y la producción me decía que lo ubique porque lo iban a echar".

Ante sus declaraciones, De Gregorio se defendió: "Yo era muy chico. Para mí era como ir a un cumpleaños o ir al pelotero. Tuve la suerte que Cachete me quería, me educaba ahí adentro, yo lo tenía como un referente".

Por último, los actores contaron cómo fue trabajar con Romina Yan. Mientras que Yeyo aclaró que "era una mina bárbara" pero que no compartió mucho con ella, Sierra aseguró que todos la querían. "Yo sí compartí mucho porque hicimos la película con ella. Su muerte fue un golpe muy grande para todos. En ese momento éramos más niños, pero ahora uno toma conciencia", reflexionó emocionado.