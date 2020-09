Cachete Sierra, el nuevo sex symbol del certamen. Crédito: Jorge Luengo

Aunque actúa desde chiquito, parece que recién cuando se dejó la barba sacó pase libre en el gimnasio y José María Muscari lo convocó para mostrar lo mejor de sí en Sex. Entonces, el espectáculo lo empezó a tener en cuenta. El espectáculo y una gran cantidad de hombres y mujeres que caen fascinados por él.

A pesar de no ser un personaje mediático, desde su explosión en el Cantando 2020, Agustín "Cachete" Sierra ha conseguido patente de "sex symbol", al punto que no solo hablan de él en el certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, sino también en el resto de la tele.

En la última emisión de Pampita Online, mostraron un segmento de Mujeres del trece en el que le preguntaban al actor a quién elegía para una noche de pasión, y él contestaba sin dudarlo: "A Pampita". La imagen volvió con la sonrisa de la conductora de oreja a oreja y una frase terminante: "Qué pena que no me agarra soltera. Lo peor es que cuando te casás te enterás de un montón de gente que estaba ahí, y si habré estado tantos meses soltera mirando tele en casa, aburrida. Pero cómo no me dijiste!".

Ya en la pista del Cantando, y luego de que Lula Rosenthal (partenaire de Miguel Ángel Rodríguez) confesara su amor por él, al punto de quedarse como espectadora durante su performance, Ángel de Brito hizo hincapié sobre la declaración de Pampita. Cachete, entre sorprendido, halagado y entusiasmado respondió: "¿En serio Pampita dijo eso? Listo, me voy".

Luego, refiriéndose a la repercusión que está teniendo su figura en la platea femenina resumió: "Viste cómo es el amor, uno va por una persona y después por otro lado aparece otra".