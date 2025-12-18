La determinante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini en medio del conflicto con su hermano Ova

Muchos se sorprendieron al enterarse de que en la lista de asistentes al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala no apareció el nombre de Gabriela Sabatini. La boda dejó al descubierto una fuerte interna familiar y Osvaldo Sabatini finalmente reconoció que era una situación muy triste. Si bien más de uno especuló en la posibilidad de una reconciliación, recientemente trascendió que la extenista habría tomado una tajante decisión que reflejaría su postura frente al conflicto.

Aunque los Sabatini siempre fueron una familia muy unida, aparentemente hubo un punto de quiebre tras la muerte de Beatriz “Betty” Garófalo, la madre de Osvaldo y Gabriela. Según comentó Santiago Sposato en la emisión del miércoles 17 de diciembre de A la tarde (América TV), habrían existido “reproches” en la repartición de los bienes que estaban en la casa de Betty. Asimismo, remarcó que el matrimonio se habría molestado con la actitud de la extenista durante la enfermedad de su madre. Mientras ellos la cuidaron y la recibieron en su casa, la deportista se encontraba en el extranjero.

Osvaldo y Gabriela Sabatini llevan mucho tiempo distanciados

Si bien Gabriela siempre mantuvo una excelente relación con su sobrina mayor, evidentemente el conflicto familiar fue más fuerte de lo que todos pensaban. Esta semana, en el programa de Karina Mazzocco, el panelista Daniel Fava dio a entender que, para la extenista, el vínculo con casi toda su familia no tiene retorno. “Salvo con su sobrina, con quien podría reconsiderar la relación, es una decisión tomada de Gabriela Sabatini la de no tener nunca más vínculo con su familia“, precisó. Cabe remarcar que desde que el conflicto inició, la deportista nunca se pronunció al respecto.

Según dieron a entender en A la tarde, Gabriela Sabatini solo tendría intenciones de retomar el vínculo con su sobrina mayor (Fuente: Instagram/@sabatinigaby)

Quien sí habló varias veces de la disputa fue Oriana Sabatini. Su tía no asistió a su boda y, según reveló en diálogo con LAM (América TV) en octubre, tampoco se comunicó para felicitarla por su embarazo. La cantante y el campeón del mundo están en la dulce espera de su primera hija juntos. “No, no hablé con mi tía”, reconoció. “No sé si no sabe nada, me imagino que lo sabe”, reflexionó. A partir de esto le preguntaron si le gustaría recibir un llamado suyo y no lo dudó: “Sí, pero no por esto. Me gustaría que me llame”. De esta manera, volvió a reafirmar su deseo de intentar recomponer el vínculo.