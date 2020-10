Cantando 2020: como titular, Luisa Albinoni rindió tributo a Soledad Pastorutti Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 01:23

Luego de haber reemplazado a Carmen Barbieri, Luisa Albonini volvió al escenario de Cantando 2020 ya en su rol de concursante titular. En esta ronda de homenajes, la actriz y su compañero, Lautaro Rodríguez, decidieron rendirle tributo a Soledad Pastorutti.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Siempre venís con energía y a dar lo mejor. No sé si es un problema de sonido... Hubo demasiado volumen, demasiada energía... La diferencia entre cantar y gritar es muy finita. Uno canta como se escucha, y no sé cómo se escucharon ustedes. El cuadro estuvo bien armado, pero me faltó que lo disfrutaran más. Tienen que administrar la energía", consideró.

Karina "La Princesita", dueña del voto secreto, agregó: "A Lautaro le faltó un poco más de cuerpo en la voz. Fue un problema de sonido. Luisa se olvidó la letra en la primera canción y la segunda, pero lo supo salvar. Pero estuvo lindo, me gustó".

"Hicieron un homenaje a Sole, que es una gran artista y persona. Estuvo bien. Voy a poner el puntaje más alto de esta ronda, porque a partir de este ritmo no voy a ser tan generoso", sumó Oscar Mediavilla (6).

"Están recién acoplándose y hay una diferencia de voz y de energía notable. Él lo hizo más roquero y ella más lírica. Parecía poseída. También Luisa se fue de tempo en la segunda parte. De todos modos, entiendo y reconozco el trabajo que hacen. La puesta me encantó. Falta un poco de química", cerró Moria Casán (6).

Conforme a los criterios de Más información