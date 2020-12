Cantando 2020: Flor Torrene y Miguel Angel Rodríguez se midieron en un nuevo súper duelo Crédito: Prensa LaFlia

El segundo enfrentamiento del nuevo súper duelo de Cantando 2020 tuvo como protagonistas a Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal por un lado, y a Florencia Torrente y Mich Hersch, por el otro. Mientras que la primera pareja eligió interpretar "Ciudad de pobres corazones", de Fito Páez, la segunda brindó una versión de "La quiero a morir", el gran éxito de D.L.G.

Tras escucharlos, el jurado integrado por Nacha Guevara, Karina "La Princesita", Oscar Mediavilla, Moria Casán y Marcela Morelo, que ocupa un lugar en el estrado durante esta ronda, comenzaron a dar sus devoluciones.

"Son parejas muy parejas. Los primeros, siempre están bien, con entusiasmo. Y los segundos... Hoy te luciste, madre, de una manera increíble. Muy femenina, sexy. Mich, vos tenés que animarte más, porque si no ella te come. No te quedes atrás, enfrentala. Súmense a la energía del que tiene más en ese momento, porque eso se contagia. La verdad es que todos estuvieron muy bien. Me voy a inclinar por la pareja número dos", expresó Guevara.

"Lo mismo, difícil, muy difícil. Están al mismo nivel y entregan cosas distintas. Lo que me hizo dudar fue el final de Lula, que fue increíble... Y los chicos no tuvieron algo así para lucirse, pero me gustaron más en general. Voto también a la pareja número dos", agregó Karina "La Princesita".

Oscar Mediavilla, a su vez, indicó: "Para nosotros es muy difícil, porque las dos parejas están muy bien. Saben que tengo cierta predilección por ustedes cuatro. La armonía del primer tema fue medio extraña, pero a mí me gusta esta pareja y el tema me encanta... También, los chicos, Flor y Mich, estuvieron súper bien, muy elegantes. Me gustan las dos parejas, pero vamos a equilibrar un poco: voy a votar por la pareja número uno.

"Noche hermosa, estamos todos muy angelados. La pareja número dos son la pareja perfecta para contratar, son los que quedan bien para lo high y lo no tan high. La tía los quiere, la abuela los quiere... Son puros. Tienen mucho swing. Mich tiene clase, y ella es otro aparato, son originales, no tienen nada que ver con nada, pero le falta el ensamble. En cuanto a la pareja uno, que una canción diga 'puta' es lo más. Lula es inmensa, una actriz arrolladora, con un talento inusitado. Y me encanta que pueda mostrar. Tenés una pasión que hipnotiza. En cuanto a Miguel, tiene la calle y el escenario, y cuando se le baja el tenedor libre y empieza a rockear, me mata: Elijo a la pareja uno", sumó Moria Casán.

La encargada de desempatar fue Marcela Morelo, jueza invitada durante esta ronda: "¡Qué presión!, Me parecieron espectaculares las dos parejas. Las canciones con muy hermosas y cada uno en su estilo movieron la energía, cantaron fenómeno... ¿Los dos a la final se puede? Tengo de definir, pero me cuesta mucho. Elijo a la pareja número dos.

De esta manera, For y Misch, pasaron al siguiente ritmo y Miguel Ángel y Lula deberán seguir midiéndose con otras parejas en este súper duelo.

