La China Suárez festejó su cumpleaños con Mauro Icardi en un yate de lujo en Turquía

María Eugenia “La China” Suárez cumple 34 años este lunes 9 de marzo. Acompañada de su pareja, Mauro Icardi, y de sus hijos, quienes no aparecen en los primeros registros fotográficos que figuraron en Instagram, la actriz celebró en su país de residencia donde acompaña al futbolista que se desempeña en el Galatasaray.

La China Suárez cumple 34 años

Las primeras imágenes llegaron a través de Juan Manuel Cativa, amigo y peluquero de la celebridad, que viajó a Turquía y acompañó a Suárez en su natalicio. Además de un recorrido en barco por los ríos turcos, el hombre le sacó una foto a la China antes de soplar las velitas de dos tortas ideadas especialmente para ella.

Con un vestido negro y mirando para un costado, recibiendo las muestras de cariño de los presentes, la China Suárez se paró enfrente de las dos tortas, una de ellas cuadrada, decoradas con crema y diferentes tipo de frutas como arándanos, moras, entre otras.

La foto que publicó Juan Manuel Cativa en el cumpleaños de la China Suárez

Detrás de la figura de la actriz se observan una serie de globos, con forma de corazón, que decoran el ambiente y le dan un tono festivo al cumpleaños número 34 de la polifacética celebridad.

“Happy Birthday”, escribió Cativa en la postal, donde arrobó la cuenta de Instagram de la China Suárez. Cabe destacar que el inicio de este festejo arrancó de una manera más reservada y se prevé que, a lo largo del día, la propia Suárez o Mauro Icardi, mediante sus canales de difusión, suban más fotos y videos de una jornada festiva.

La China Suárez contó con la presencia de sus tres hijos en el festejo número 34 (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La celebración de esta vuelta al sol coincide con un período de transformación para la actriz, quien se encuentra establecida en Turquía desde hace varios meses. En esta nueva etapa de su vida, Suárez comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales como En el barro 2 (Netflix), mientras, a la par, reorganiza su vida familiar en compañía de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.