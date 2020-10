Cantando 2020: las palabras de Moria Casán que hicieron llorar a Floppy Tesouro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 01:22

Después de su fallido homenaje a Cris Morena, volvió Floppy Tesouro al escenario de Cantando 2020 y contó por qué decidió dejar la obra infantil que iba a protagonizar junto a Rodrigo Noya. "Por suerte me siento bien. Fue un momento muy difícil. Venía muy emotiva y siento que a veces el cuerpo no te acompaña y no te ayuda. Fue un pico de estrés. Yo soy muy avasallante con el trabajo y quise hacer todo, y a veces todo no se puede. Con el trabajo y la salud no se jode. La gente en su casa sabe como soy y me conoce", aseguró la ex Gran Hermano.

Luego, junto a su compañero, Pablo Torturiello, brindó una versión de "Herederos", la cortina de Herederos de una venganza interpretada originalmente por David Bisbal.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "El tema bien hecho, correcto, bien cantado. ¿Cuántos años tenés, Pablo? Te falta la locura y la experiencia, pero eso se adquiere con el tiempo. Lo demás lo tenés, porque cantás muy bien. Floppy, estás cantando mejor que las primeras veces, más afinada, pero también te falta la garra que ameritaba el tema. Me gustó".

"Pablo, esta es la música que te queda excelente. Puede que te falte un poquito de corazón, pero vocalmente estuvo bien. Floppy, hoy bubo dos desafinaciones nada más, fijate que cada vez que empezás una frase haces fuerza con el brazo. Si esa fuerza la usás para cantar, vas a transmitir más, que es lo que por lo menos yo te vengo pidiendo", sumó Karina "la Princesita" (6).

"Estuvieron mejor que otras veces, levantaron bastante el nivel. El tema está bueno, pero es difícil de remontar si no sos Bisbal. Los dos cantaron bien y le pusieron actitud", agregó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de homenaje a las cortinas de las ficciones de Eltrece.

Moria Casán (8), excompañera de la concursante en Incorrectas, indicó: "Se muere más gente por estrés que por Covid. Lo que pasa es que Floppy no se victimizó. Si hubiera dicho que tenía coronavirus la hubieran aislado como leprosa, pero como fue estrés... Me da bronca. Muchos la han ninguneado y tratado de mentirosa, y si ella tiene algo es honestidad. No tiene necesidad de trabajar porque tiene un marido millonario, tiene una casa increíble, pero le encanta trabajar. A mí me produjeron piel de faisán. Estás pachucha porque estás sedada y viniste en un día que no te correspondía". Mientras la exvedette brindaba su devolución, Tesouro no pudo contener las lágrimas de agradecimiento.

Conforme a los criterios de Más información