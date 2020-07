Cantando 2020: quiénes son los primeros confirmados para el certamen de famosos

Quiénes son los famosos confirmados para el "Bailando 2020" Crédito: Instagram

Como se conoció esta semana, el comienzo del "Bailando por un sueño" sigue por el momento en stand-by y el reality que lo reemplazará, al menos mientras dure la cuarentena, será el 'Cantando'. Si bien la noticia fue reciente, esta mañana Los ángeles de la mañana dio a conocer los primeros confirmados y algunos detalles de lo que será la nueva edición que se estrena en julio.

Hasta el momento, se sabe que el encargado de conducir el reality de canto será Ángel de Brito . Al parecer el conductor no estará solo, y el nombre de Laurita Fernández como co-equiper es uno de los que más sonó en los últimos días. En cuanto a quiénes demostrarán sus dotes musicales en el escenario, el periodista de LAM dio a conocer este viernes a los primeros confirmados: Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, Flor Torrente, Sofi Morandi y Adabel Guerrero.

Desde su casa, vía skype, la mamá de Federico Bal habló al respecto: "Sos vos el que lo dijiste. Mis amigas se enojaron porque no les conté y se enteraron por la tele. No se lo había dicho ni a Fede. No firme todavía pero si vos lo decís, entonces debo estar adentro. Ángel, contame que quiero saber.", bromeó mientras recordaba el tiempo que hace que no está en televisión.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez también confesó su felicidad de volver a la pantalla de Eltrece ." El tema es pasarla bien y poder cantar dignamente. Estoy recontento y me viene muy bien en este momento en el que tantos actores estamos sin trabajar", señaló a través de un mensaje que le envió a Mariana Brey.

Mientras De Brito confirmó que serán cuatro jurados y que "por suerte no hay BAR", dio más detalles de lo que será el gran show: "Van a venir invitados a cantar con los famosos". En cuanto a los nombres que figuran en la lista de Laflia pero que aún no tuvieron respuesta, reveló que " Mariana Brey y Yanina Latorre fueron convocadas por (Marcelo) Tinelli". Si bien la primera está pensando la propuesta, Latorre ya la desestimó por completo: "Yo no te canto ni el arroró".

Nacha Guevara es otro de los nombres que suenan fuerte. "Tuve un llamado hace 48 horas, pero me pidieron que no le diga a nadie. Fue una primera conversación, nada es como antes con esta pandemia. Hay que resolver muchos temas de protocolo porque son cinco días a la semana. Me encantaría, porque nunca hice un "Cantando", pero aun está re verde", contó.