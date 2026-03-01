Quiénes entran hoy a Gran Hermano 2026

La casa de Gran Hermano Generación Dorada ya registra dos bajas. Tras la salida de Daniela De Lucía -por la muerte de su padre- y Divina Gloria - por recomendación médica tras un cuadro de hipertensión-, la producción del programa, en conjunto con el conductor Santiago del Moro, eligió a sus reemplazantes, que entrarán este domingo 1 de marzo por la noche.

Zoe Bogach pica en punta para reingresar a la casa

Quien tendría todos los números para reingresar a Gran Hermano es Zoe Bogach, exparticipante en la temporada 2022-2023. Uno de los motivos que empujaría su entrada es coincidir con su expareja, Manuel Ibero, que habló abiertamente de su relación con la modelo adentro de la casa y encendió las redes sociales.

“Cada uno se mando sus caga.... En una relación no te podes quejar de algo que permitís, es bastante hipócrita. Decir ‘me manipulaba’... vos lo permitiste”, indicó Ibero ante la presencia de otros participantes que escucharon su historia de vida.

A raíz de esta declaración, Bogach comenzó a ventilar intimidades de la pareja, la cual no culminó en buenos términos y hasta confirmó que le mandó una carta documento para que no hable más de ella: “No quiero que hable de mí. No quiero seguir dándole fama”.

Con una fuerte presencia en las plataformas digitales, Zoe grabó el momento en el que ingresó su exnovio a la casa y admitió: “Siento que la gente no sabe hasta el punto que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo cuando yo estaba dando por finalizado ese ciclo”.

Por estas declaraciones cruzadas, acuses de infidelidad y otras tantas situaciones que no se ventilaron, el ingreso de la exparticipante de GH activaría un foco de conflicto latente durante la convivencia.

Las cuatro personas que pujarían por el lugar restante

Alejandra Majluf, expareja de Fito Páez, es una de las grandes candidatas para entrar a la casa de Gran Hermano. Su amplio porfolio profesional con actuaciones en Fax, Verano del 98′ Rebelde Way, Tiempo Final, Casi Ángeles, entre otras producciones le dieron visibilidad en la década del 90′ en la televisión argentina.

Luego de permanecer varios años en televisión y teatro, Maljuf decidió emigrar a España con su pareja y retornó al país en 2020, en plena pandemia, para armar su propio espacio cultural donde, luego de levantado el aislamiento preventivo, comenzó a dar clases de teatro.

Alejandra Majluf sería otra de las candidatas a ingresar a Gran Hermano PATRICIO PIDAL/AFV

En diálogo con LA NACION, Maljuf negó un posible ingreso a la casa, aunque la información oficial es que realizó un casting para Telefe y los cañones apuntan a que quedó como suplente en Gran Hermano, ante un eventual caso de abandono como sucedió con Daniela de Lucía y Divina Gloria.

Otra alternativa de ingreso sería Inés Lucero, exparticipante del programa Survivor: Expedición Robinson que se emitió en 2024 por la pantalla de Telefe.

La coincidencia de haber convivido durante varias semanas con otras personas en una selva colombiana, nominar a sus compañeros y otras reglas similares a Gran Hermano la posicionan a la estudiante de Relaciones Laborales como una de las opciones viables para sumarse a la casa “más famosa del mundo”.

Otro posible ingreso es el de Camila Deniz, alias “Camilota”, hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano y con una notable incidencia en las redes sociales tras la popularidad adquirida en el programa Cuestión de peso (eltrece).

Con 826 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Deniz es una de las participantes que contempla la producción de GH para que ingrese y, de inmediato, se sume al resto de los “hermanitos” para la competencia.

Cierra la nómina Pablo Heredia, también ex Hermanito (participó en Gran Hermano 2), quien tuvo una polémica participación en el reality emitido en 2001, donde debió abandonar la competencia por problemas de salud.

Previo a su ingreso, Heredia construyó su carrera como actor y bailarín. Sus participaciones en Rebelde Way y El Patrón de la Vereda le dieron el plafón necesario para ser parte del programa que hoy podría darle la revancha.