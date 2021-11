“Caprichosa”: los motivos por los que la madre de Benjamín Vicuña no quería a la China Suárez

Luego del escándalo en el que estuvieron involucrados Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, hace unos días se conoció la tensa relación que la actriz mantuvo con la madre de Benjamín Vicuña, su expareja. Una periodista chilena dio más detalles de este enfrentamiento y sorprendió a todos con sus explosivas revelaciones en Intrusos (América).

“El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es l mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, dijo Mariela Sotomayor en relación a la supuesta polémica que mantendría la familia del actor chileno con Suárez por la casa de campo que había adquirido la pareja poco antes de anunciar su separación.

“Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita)”, describió la periodista. “La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, agregó.

Una periodista chilena habló sobre la relación de la madre de Vicuña con la China

En relación al clan Vicuña y su posición económica y social, Sotomayor señaló: “La familia de Benjamín Vicuña es lo más cuica (de clase alta) que hay. Su familia está por encima del bien y del mal. Soy medio vecina de ellos, en San José de Maipo. Ellos viven en Pirque, en una hacienda que es una mansión espectacular, que ni la de la película Lo que el viento se llevó...”. Y definió a la madre del actor: “Ella es una mujer muy respetada por su familia, una matriarca. Es muy, muy elegante y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero. Es gente muy lejana a esto que llaman ‘ordinario’”.

Así es la hacienda de la familia de Benjamín Vicuña en Pirque, Chile Sebastián Arpesella - Archivo

“La madre le está diciendo que tenga cuidado con lo que está haciendo. Mal que mal, chiquillos, será una familia adinerada pero con la pandemia los adinerados cambiaron harto, con el estallido social... Están cuidando sus lucas, tienen miedo de las nuevas elecciones”, acotó.

Hacia el final del móvil, Rodrigo Lussich quiso saber: “La sociedad chilena es ‘pampitista’, es ‘carolinista’, no es ‘chinista’. Digamos, ¿entre las dos se quedan con Pampita?”. “Se quedan con Pampita todo el rato, acá es una mujer muy querida. Ha sabido tomar las lecciones de la vida y ser inteligente”, respondió Mariela. Y sentenció: “Para lo pacatos que somos los chilenos, una galla como la China Suarez es como el diablo. Es lo que ninguna suegra querría para su hijo”.