El inquebrantable pacto que hicieron Pampita y Roberto García Moritán para proteger su matrimonio

Pampita Ardohain reveló en Pampita Online (Net TV) un ritual que realiza con Roberto García Moritán para mantener vivo el romance en la pareja. La conductora fue consultada por uno de sus panelistas sobre el tema y contó que una vez por semana tiene una “salida de novios” con su esposo.

“Nos vamos por acá, por Palermo, a algún lugarcito”, detalló la también jurado de “La Academia” de ShowMatch (eltrece). Y amplió: “Una vez por semana tenemos nuestra salida de novios, porque yo a la noche trabajo. Así que un día a la semana siempre tenemos nuestra salida de novios”.

En torno a esta revelación, la conductora recomendó a su público que “hay que agendarse, dejarse un ratito” para darle espacio al disfrute en pareja, a solas.

En este sentido, el panelista de Pampita bromeó con que García Moritán, que es empresario gastronómico y conoce todo sobre el rubro, elegía el mediodía porque es más barato. “¿Robert te dice ‘querés el (menú) ejecutivo’?”, le consultó entre risas.

No siempre solos: Roberto García Moritán y Pampita Ardohain salieron a disfrutar a un restaurante con su hija Ana Instagram; @pampitaoficial

La modelo, que junto al flamante legislador porteño tuvo a su hija Ana en julio pasado, afirmó: “Lo que vale es la intención. No importa si paga uno o el otro, si es menú del día o no menú del día”.

Luego, Pampita justificó a su marido al explicar que ella sale de La Academia a la 1.30 de la mañana. “Es que si tengo que comer después, no puedo”, aclaró.

Pampita vs. Flavio Azzaro por Roberto García Moritán

La conductora se muestra muy enamorada de García Moritán y esta última semana salió a defenderlo después de que resultara electo en las legislativas y fuera agredido en televisión.

Durante una entrevista en Polémica en el bar (América), el periodista Flavio Azzaro buscó la reacción del empresario desde que empezó el programa, refiriéndose a él como “marido de Pampita”.

Luego, le gritó que era un desastre como economista, lo mandó a jugar al fútbol con Benjamín Vicuña y le dijo que el día que lo deje su esposa deberá abrir “un maxikiosco”, cuestionando su capacidad de tener éxito en política sin estar vinculado a la famosa.

Flavio Azzaro y Roberto García Moritán protagonizaron un duro enfrentamiento en Polémica en el bar

Pampita no se quedó callada. Consultada por Intrusos sobre el tenso cruce de su marido y Azzaro, trató de irrespetuosos a los integrantes del programa. “A mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto de parte de la producción como del conductor, tiene que haber cierto respeto por el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él (Azzaro), que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Rober”, señaló, culpando a Mariano Iúdica por lo sucedido.

A continuación, compartió la foto de una vieja entrevista a la actriz Valeria Degenaro, ex de Azzaro, en la que la mujer declaraba: “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”.

Pampita Ardohain recurrió al archivo para responderle a Flavio Azzaro tras los ataques a su marido Instagram: @flavioazzaro

Azzaro también habló con el programa de espectáculos de América TV y, lejos de disculparse por haber llamado a García Moritán “marido de Pampita”, afirmó: “Hoy lo conoce más gente gracias a mí”.