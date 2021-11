Qué condiciones puso “La China” Suárez para dar una entrevista en Jujuy

El wandagate sumará un nuevo capítulo en breve, ya que “La China” Suárez dio una entrevista en las últimas horas, y de esa manera, rompió el silencio ante la prensa luego de la explosión del caso donde fue señalada como la tercera en discordia en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, según trascendió, evitó referirse a algunos de los temas más urticantes en torno a su figura. Y fue por expreso pedido de ella misma.

“Hubo algunas condiciones. Cuando empezamos nuestros recorrido por la Quebrada, fuimos a Humahuaca, porque sabíamos que se estaba llevando a cabo el rodaje de esta película Objetos, que se va a transmitir por Netflix. Nosotros estuvimos recorriendo toda la Quebrada en busca de la ‘China’ Suárez y el “Profesor” de ‘La casa de papel’”, reveló el periodista Cristian Mamani, del medio local Somos Jujuy, en diálogo con Intrusos (América).

A su vez, el cronista contó: “(El rodaje) está todo medio en secreto, no quieren difundir lo que se está haciendo. Pudimos llegar primero hasta Humahuaca; ahí lo vimos primero al ‘Profe’. No nos dio notas, únicamente nos saludó. Nos dijo que tenía un acuerdo de confidencialidad”.

Al mismo tiempo, Mamani contó que fueron a la plaza del valle andino para dar con la “China”: “Nos fuimos para ahí, averiguamos, nos dijeron que estaba en un restaurante almorzando. La vimos ahí y nos acercamos con mi camarógrafo. Le pregunto: ‘María Eugenia, ¿te puedo hacer una nota?’. Me dice: ‘Estoy comiendo, esperame unos minutos, termino de comer y después, si querés, hablamos’. Nosotros esperamos ahí, nos quedamos en el restaurante, estuvimos como una hora más o menos. Nos pedimos una gaseosa”.

Las estrictas condiciones de la "China" Suárez para su última entrevista

Luego, Suárez se acercó al periodista y explicitó sus condiciones para acceder a la entrevista. “Me dijo: ‘Bueno, ahora sí querés, hacemos la nota, pero eso sí: no me preguntes de mi vida privada, de mi vida privada no voy a hablar. Tampoco voy a hablar de la película. Lo único que te puedo comentar es mi estadía en Jujuy, cómo la estoy pasando y un par de cosas más”.

Asimismo, el cronista indicó que la intérprete de El hilo rojo y Abzurdah, entre otras películas, “cuando estaba en el restaurante, estaba como una persona más”. “En el patio pudo jugar con sus hijos, se fumó un cigarrillo. Estaba caminando casi sin seguridad”, añadió.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, confesó que su estadía en el norte le trajo remembranzas de su niñez ya que su padre era salteño: “Jujuy y alguna fibra que tocó en mi. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa. Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz”.