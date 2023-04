Caramelito Carrizo reveló los motivos de su separación: “Duele un montón”

escuchar

Luego de que se conociera su separación, Cecilia “Caramelito” Carrizo habló sobre el hecho y cómo la afectó el fin de su vínculo con Damián Giorgiutti. A pesar de no mostrar rencor ni echar culpas por la situación, sí se mostró muy triste y movilizada por no tener a su lado a quien fue su pareja durante los últimos 25 años.

La noticia se conoció en los últimos días y sorprendió a todos. Después de dos décadas y media, se terminó la relación, fruto de la cual nacieron Lorenzo y Benito Giorgiuitti, de 17 y 13 años, respectivamente. Ya desde el comienzo, la información sobre el caso apuntó a que fue una decisión de Damián y que se produjo como resultado del desgaste que sufrió la pareja.

Ante esta situación, Caramelito expresó en entrevistas su tristeza y el escenario de “reconstrucción emocional” que enfrenta. En ese contexto, la conductora fue invitada al piso de Desayuno americano (América TV) y se refirió al tema.

Caramelito Carrizo habló sobre su separación de Damián Giorgiutti

La charla se abrió en el marco de un juego por el cual debía responder una pregunta formulada de antemano. En este caso, le tocaba contestar cuáles son las tres características que debe tener una persona para poder estar con ella. En medio del pensamiento para responder esa consulta, se sinceró con Pamela David, conductora del ciclo, y habló de su dolor.

“Un poco tristón el corazón, pero bueno es la vida; hay que seguir surfeando. Nos separamos y duele un montón”, comenzó Carrizo. En esa misma línea, contó sus sensaciones y aseguró que se vio sorprendida por la separación: “La verdad es que no esperaba vivir esto que estoy viviendo”.

Caramelito Carrizo habló sobre su separación de Damián Giorgiutti Captura

A pesar del sufrimiento, aceptó la situación y se dejó ver con ganas de salir adelante. “Me doy cuenta de que es importante estar lo mejor posible y así como no esperaba esto tampoco sé qué es lo que va a venir”, explicó. A continuación, detalló cómo vivió el último tiempo: “Estos meses estuve muy guardada. Cuando estoy muy triste tiendo a quedarme sola. A veces me pasa que no me sale la palabra”.

Para la contención, destacó el acompañamiento de sus hijos y el trabajo que realiza con su psicóloga. En cuanto a la separación en sí, explicó que ella fue quien más sufrió: “Se evidenció que quien estaba más triste era yo”. “Lo que interpreto hoy es que habría señales y yo no fui lúcida para verlas. Hoy me pregunto si yo negaba algo que era evidente”, agregó sobre los indicios de una crisis en la pareja.

Sobre el tema, también admitió que el año 2022, en donde perdió a su hermano Martín Carrizo, fue difícil, pero remarcó que nunca pensó en la separación: “El último año habíamos conversado sobre una que otra cosa que resolver, había cierta desconexión. (Eran) 25 años juntos, vivimos un montón de cosas y todas las superamos. Entonces me imaginé que esta también la superaríamos. Lo que más quería era quedarme con él”. “Tuvimos un momento con una crisis grande y la superamos. Yo sentía que esta vez era para siempre”, cerró.

LA NACION