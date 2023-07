Caramelito habló de su romance con Coco Sily y contó cómo la conquistó: “Es una persona super especial”

escuchar

El amor está en el aire y dentro del mundo del espectáculo se confirmó una relación que a más de uno tomó completamente desprevenido. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Nada más y nada menos que Fernando ‘Coco’ Sily y Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo. Luego de que el periodista Agustín Rey diera la primicia del “apasionado romance” en el ciclo radial Argenzuela, el propio humorista se lo confirmó a LA NACION y aseguró que lo hace “muy feliz”. “Sí, es verdad. Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia”, señaló. Ahora, la animadora infantil se pronunció al respecto y reveló cómo hizo Coco para conquistarla.

Este martes, la actriz estuvo invitada a Socios del espectáculo (eltrece) donde tuvo un mano a mano con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y las panelistas. El tema central, por supuesto, fue su nueva relación con Sily. Contó que están juntos hace un mes, pero no puso ningún título. Fue entonces cuando le preguntaron cómo hizo él para conquistarla y ella, con la sonrisa pícara y cara de enamorada, relató su historia de amor.

Coco Silly y Caramelito Carrizo están juntos desde hace un mes Archivo

“Es una persona super especial. Muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos, con sus compañeros. Es una persona super presente”, sostuvo Carrizo, quien viene de atravesar un año muy duro a nivel personal. En enero de 2022 murió su hermano y en diciembre anunció su separación de Damián Giorgiutti, su pareja durante 25 años y padre de sus dos hijos, Lorenzo y Benito. Pero, después de meses turbulentos, volvió a encontrar el amor.

“¿Él aprovechó que venías medio ‘capa caída’ y te hizo el amigo? ¿Cómo fue?”, le preguntó directa y sin vueltas Paula Varela, a lo que Cecilia fue contundente con su respuesta: “Yo no sé si eso es aprovechar. Es como que se da en la vida que hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas, incluso compañeros de trabajo, amigos... Y me pasó que fui invitada a su programa con Carla Conte y Diego Golombek, Noche de mente (TV Público)”.

Caramelito reveló cómo la conquistó Coco Sily

Cecilia explicó que en ese momento sintió “una conexión muy linda entre los dos” y reveló que hablaron antes y después del programa. “Ahí me contó que estaba dirigiendo una radio, Extra FM 107.5, y me dijo que a él le había gustado mucho mi desempeño en el programa A la tarde (América), que le gustaba mi opinión, mi color y me dice: ‘La verdad me gustaría tenerte en la programación de la radio para lo que es ‘el regreso’, que es de 18 a 21′”, recordó mientras mostraban imágenes de la entrevista que los unió y aseguró que Sily “es muy tierno y sensible”.

El polémico comentario de Cinthia Fernández sobre el romance de Coco Sily y Caramelito Carrizo

El romance entre Sily y Carrizo sorprendió a más de uno y algunos no lo ocultaron. En Nosotros a la mañana (eltrece) reprodujeron audios de la pareja donde daban detalles de la relación, pero Cinthia Fernández dio una fuerte opinión al respecto y no dudó en expresarla: “Cuando se conoce un famoso romance nuevo, todo el mundo dice: ‘Ay, qué lindo’. Acá no sé si pasó. No escuché la palabra ‘cariño’ o ‘amor’. Escuché un chivo constante”.

“Es rarísimo que le dé trabajo y, después, adentro. Es rarísimo. Me disculpan”, sostuvo Fernández y consciente de lo que podrían generar sus dichos, agregó: “Me hago cargo de esta opinión”. En tanto, desde el estudio le respondieron que “estaban creyendo en el amor”, a lo que la modelo apuntó: “Son buenos actores si están creyendo”.

