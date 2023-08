La tristeza de Coco Sily por la separación de Caramelito: “Pensé que íbamos a tener una relación divina”

escuchar

Tras una breve relación amorosa, Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily se separaron y la ruptura generó sorpresa por lo rápido en que se produjo la separación luego de que la pareja se mostrara muy enamorada un mes atrás en la gala de los Martín Fierro. Después de conocerse que la conductora decidió volver con su exmarido, el humorista compartió cómo se siente.

En diálogo con el programa Intrusos (América), el conductor de Noche de Mente (TV Pública) reconoció que se encuentra angustiado ante la decisión de la exanimadora infantil de recomponer su vínculo con el padre de sus hijos, Damián Giorgiutti.

Previamente, Carrizo había explicado en conversación con Socios del espectáculo (eltrece) cómo se encontraba tras el fin de su relación con Sily. “Estoy bien, triste obviamente con todo lo que implican las decisiones de la vida, de las relaciones, de los vínculos, cuando hay una persona tan valiosa como es Coco, tan querida”, comentó Carrizo esta misma semana. “Fue muy importante haberlo conocido”, aclaró, a la vez que destacó que el vínculo con el humorista se basó siempre en la sinceridad.

“Evidentemente, yo no estaba en una circunstancia, tal vez, para eso. Finalmente, yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él como hasta el momento por la circunstancia de mi vida que venía viviendo desde diciembre, que me separé”, detalló.

Respecto al paso dado por la conductora, el humorista se sinceró en las últimas horas en una entrevista con Intrusos. Sobre su estado de ánimo, apuntó: “Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación . Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas”, explicó primero.

Y agregó: “Hacía poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno, yo no voy a negar que en ese tiempo la verdad es que descubrí a una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina, pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida”.

Coco se refirió a continuación a la decisión de Cecilia de darse una nueva oportunidad con el padre de sus hijos. “Ella tomó la decisión, también por su propia realidad, una realidad difícil, con mucho acontecer, con mucha cosa que le pasó en los últimos años, es absolutamente entendible el proceso que está viviendo con un matrimonio de tantos años”, apuntó.

Sily también dejó claro que la ruptura se produjo en buenos términos y, ante la pregunta del notero respecto de si lo tomó por sorpresa la decisión de Caramelito, reconoció: “Estamos todos sorprendidos, no hay ningún problema, no hemos discutido una sola vez. Como dos personas adultas, evaluamos las cosas, ella plantea una situación que está viviendo, yo la puedo entender y dar un paso al costado para que ella pueda tomar la mejor decisión”, expuso. Finalmente, Sily envió un mensaje amoroso a Caramelito: “Solo le deseo toda la felicidad del mundo. Ella tiene cosas para recomponer y sanar. Ojalá le pase porque es una mujer increíble, el tiempo lo cura todo”.

Coco Sily y Caramelito Carrizo estuvieron juntos en la gala de los Martín Fierro

“Es muy difícil”

En Socios del espectáculo, la conductora había explicado que el tiempo que ella y su ex pasaron alejados les permitió aclarar algunos asuntos que “no habían podido hacer cuando estaban juntos”, lo cual los llevó a pensar en la posibilidad de darse una nueva oportunidad. “Es muy difícil predecir tanto las cosas, por más que uno ponga lo mejor y quiera que todo salga bien siempre”, cerró.

Invitada al piso de Desayuno americano (América TV), Caramelito revelaba, no obstante, hace unos meses los motivos que habían llevado al fin de su matrimonio. “El último año habíamos conversado sobre una que otra cosa que resolver, había cierta desconexión. (Eran) 25 años juntos, vivimos un montón de cosas”.

