En medio de las turbulencias por las internas familiares y todo lo que se comentó sobre su vida privada, Nicole Neumann planea su boda con Manu Urcera. Luego del cambio de locación y con la fecha ya definida, se entregaron las nuevas invitaciones al casamiento. En el evento, sorprende la ausencia de alguien muy cercana a la modelo.

La noticia, que fue contada por Fabiana Araujo en Implacables (El Nueve), marca una importante sorpresa para lo que serán los asistentes a la boda. De acuerdo a lo que reveló la panelista, quien no está invitada al casamiento es Claudia, la mamá de Nicole. A pesar de que siempre se supo de la relación tensa que tienen ambas, la noticia no dejó de sorprender.

Revelan la sorpresiva ausencia en la boda de Nicole Neumann

La información se dio a conocer durante una emisión del ciclo, luego de emitir al aire una nota con la exjurado de Los 8 escalones. “Si bien muchas cosas no cuenta Nicole, sí pudimos saber que ella se casa por civil el 8 de noviembre y la fiesta y la ceremonia sería el 8 de diciembre”, comenzó Araujo con respecto a las fechas.

Luego, contó la noticia sobre la ausencia de la mamá de la novia: “Va a ir su papá, ella va a entrar con él. Su mamá no va a ir, parece que no tienen buena relación y que no va a ir”. Por otra parte, la panelista también se refirió a la confirmación sobre el tema que más interés genera en el público y los medios. “Sí confirmó que va a estar Indiana en la boda”, sentenció y de esa manera enterró los rumores sobre un posible faltazo de la adolescente, en medio del supuesto distanciamiento de su mamá.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la relación con Indiana Cubero

Más allá de la revelación de la boda, en diálogo con el mencionado ciclo, la modelo habló de distintos temas. En primer lugar, manifestó que no cree volver a la televisión este año, tras su salida del ciclo de Guido Kaczka. En cuanto a las razones, explicó que durante los últimos meses antes de la boda con Manu Urcera quiere tener tiempo para organizar todo prolijamente y no perderse nada.

Nicole Neumann habló sobre la boda y la relación con Indiana

Al ser consultada por el casamiento, evitó meterse en detalles y no quiso revelar nada sobre lo que ocurrirá en la fiesta y la ceremonia. Sin embargo, sí dio a conocer que con su novio se encuentran en un gran momento durante la previa a la boda y que “tiene ganas” de tener más hijos. Nicole también se explayó sobre el rol de padre que ve en Urcera, afirmó que lo ve desempeñarse muy bien en ese sentido y remarcó que sus hijas “son prioridad” y que “estaban antes que él”.

Por último, a la modelo se le preguntó por la relación con Indiana, con quien se desató un escándalo hace semanas y que actualmente vive con Fabián Cubero y Mica Viciconte. “Yo antes que nada preservo la intimidad de mis hijas, así que no tengo nada para decir. Que se digan mentiras e instalar cosas que no son no está bueno. Llega un punto que no entendés tanta maldad”, cerró de manera contundente.