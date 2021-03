Luciana Salazar encaró en vivo a Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado: “El que me hostigó fue él”

La historia de Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo. Este martes, la actriz llamó a Polémica en el bar, donde estaba invitado Fernando Burlando, abogado del economista, y protagonizaron un enfrentamiento en vivo.

El sorpresivo llamado dio paso a un nuevo round mediático. Según contó la modelo en el ciclo que conduce Mariano Iúdica, ella y Redrado están atravesando un período de reconciliación desde principios de año: “Yo sí estuve con Redrado. Salimos juntos y fui yo, de precavida, la que pidió que no nos mostráramos. Lo hice porque él hacía poco que había terminado con su pareja”.

“Tengo pruebas de todo. Fue él el que me insistió para volver”, agregó indignada. Burlando aclaró que su defendido tiene otra idea: “Insiste en que no hay una relación formal con vos pero, de todos modos, el planteo judicial que quiere hacer Martín es otro. Él recurre a la Justicia por las cosas que ponés en Twitter sobre él, no por las idas y vueltas de la relación. Él no merece ser llamado ‘lacra’”.

Luciana, entonces, contraatacó: “Yo también vivo de mi imagen y no me merezco este maltrato que hace hacia mi persona cuando el que me hostigó fue él. Me pidió constantemente que quería estar, me insistió para que volviera a una relación con él. Me sentí expuesta por él. Puedo opinar de mis sentimientos perfectamente. Sentí que era una lacra. Vos seguís insistiendo en que no salí con él, que no me fui a Miami y demás, ¿vos le creés?”.

