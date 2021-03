Eugenia Tobal se quebró al hablar de su lucha por ser madre: “Me di todos los días una inyección”

Con un relato conmovedor y entre lágrimas, Eugenia Tobal contó el difícil camino que debió transitar para convertirse en la mamá de su pequeña hija Ema, que nació en diciembre de 2019, tras un embarazo complicado.

Fue durante una entrevista con Jey Mammon, el conductor del programa Los Mammones, en la que además reveló los pormenores de su memorable encuentro con el papa Francisco, en octubre de 2015, y la extorsión que le tocó sufrir poco después, cuando un periodista “muy conocido”, cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato, le pidió una nota a cambio de no revelar una información sensible. En ese sentido, recordó que fue un momento “horrible”.

“Me mandaron a leer los labios. No estuvo nada premeditado, yo le dije (al Papa) que era muy feliz en la vida, pero que lo único que me faltaba era ser mamá. Fue un momento muy privado y muy íntimo, y hablábamos al oído. Era una confesión muy privada y después me enteré por un periodista que me dijo ‘si no das la nota, tenemos un material’. No voy a dar el nombre porque es un periodista muy conocido, pero lo hablé y me pidió disculpas”, destacó.

Pero el momento más emotivo de su conversación con Mammon fue cuando habló de la tan esperada maternidad, que finalmente llegó a sus 44 años. “Viví un embarazo muy particular. El nacimiento de mi hija fue de la mano de la muerte de mi mamá”, recordó.

Eugenia Tobal se quebró al hablar sobre su lucha para ser madre - Fuente: América TV

“Yo tuve trombofilia y la descubrí cuando estaba buscando ser mamá. Había perdido un embarazo tiempo atrás, pero igual los intentos no fueron tantos como la gente creyó, porque estuve mucho tiempo sola. Y bueno, con la trombofilia me di nueve meses todos los días una inyección”, dijo Tobal, quien finalmente tuvo a Ema junto con su compañero Francisco García Ibar.

“Algo importante para las que están buscando y las que desean ser mamás es que sucede cuando tiene que suceder”, manifestó. “A veces acelerar los procesos no es lo que la vida depara para vos. La maternidad va a llegar cuando realmente tenga que llegar. A mí me llegó a los 44 años con la persona que elegí, con un hombre maravilloso que tengo al lado. Podría haber llegado de otra forma, yo lo esperaba a los 30 y pico, y la vida después te acomoda como ella quiere”.

