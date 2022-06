Carmen Barbieri habló sobre su salud tras ser hipnotizada en vivo y descompensarse

Días atrás, Carmen Barbieri se sometió a una peligrosa maniobra de hipnosis que le practicó el mentalista John Milton mientras hacía en vivo su programa Mañanísima,. El movimiento llamado “torsión cervical” le habría generado un problema de salud que la alejó el resto de la semana del ciclo televisivo que se transmite por Ciudad Magazine, debido a las consecuencias de la sugestión hipnótica. Este viernes, la conductora explicó que “no estaba genial”, pero que debía cumplir con algunos compromisos laborales y viajar a La Rioja.

“Hoy estoy mejor, a la mañana no me sentía bien. Me dolía tanto el cuerpo, llamé al médico y me mandó un analgésico que me tomé, porque vengo de toser terrible por los broncoespasmos. Se me pegaron los vómitos por el esfuerzo. ¡Las costillas! No podía ni respirar del dolor de las costillas”, explicó en un audio que fue reproducido por ‘Pampito’ Perelló Aciar en el programa Momento D (eltrece).

A lo largo del ciclo que conduce Fabián Doman, los panelistas indicaron que “estaban preocupados” por la salud de la madre de Fede Bal, que se descompuso tras la hipnoterapia a la que se sometió. “Me tomé un analgésico fuertísimo hace una hora y ahora estoy renovada. No estoy genial, pero estoy mucho mejor, ahora. Aproveché a acostarme porque desde las 6 que estoy despierta”, agregó en medio del relato del momento de salud que atraviesa.

Carmen Barbieri habló en medio de su problema de salud Captura de TV

La conductora, además, explicó que tenía que viajar a La Rioja por trabajo y que no podía faltar. “No paré de hacer la valija, de arreglar las cosas que tengo [que hacer] para toda la semana que entra, de cambios de ropa”, manifestó y dijo que esperaba la ayuda de Penca, su asistente, para concluir con los preparativos. “Nos vamos a las 6 de la mañana. No puedo faltar porque ya me pagaron, sino te juro que les faltaba también, pero ya me pagaron. ¡Ya usé la plata y todo!”, sostuvo.

En el ciclo, además, empatizaron con la situación que atraviesa la exvedette. “¡Dios me libre! Ahora estoy mejor porque tomé un analgésico que me quita el dolor de espalda de tanto toser”, sintetizó Barbieri en el audio que le mandó al panelista.

Carmen Barbieri contó cómo sigue su salud luego de haber sido hipnotizada

El descargo del mentalista que hipnotizó a Carmen Barbieri

Luego de conocerse el estado de salud de la conductora, Milton negó la vinculación entre los síntomas y la práctica que le aplicó en vivo y salió a defenderse. “Para poder hablar de hipnosis hay que hablar de los grandes hipnotistas que ha tenido la Argentina, como fue el caso de Tusam. En otras ocasiones, ha venido Tony Camo, hace mas de 50 años ha estado mi padre y hoy después de más de 20 años de trayectoria artística me toca a mí estar aquí. Al tener un desconocimiento de lo que es la hipnosis empiezan los comentarios”, explicó en el piso de Socios del espectáculo [eltrece].

A su vez indicó que había intentado comunicarse con la conductora a través del productor Darío Arellano. “Tuvimos la oportunidad de hablar con ella para ver como se sentía y nos dijo que al parecer ella comió un alimento que no estaba en buenas condiciones y presentó un caso de gastroenteritis o colitis nerviosa y se ha sentido indispuesta por eso”, manifestó.

Todo sucedió en vivo en su programa Mañanísima Captura de TV

Sin embargo, este jueves, Carmen contó que todavía estaba en la cama “muy mareada” por las consecuencias de lo que padecía. “Por lo menos estoy mejor que ayer, pero muy mareada. Por supuesto no fui a trabajar hoy, tampoco voy a la tarde. Espero tener fuerzas para mañana porque no puedo soportar faltar. No entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo. Me están pasando cosas que no puedo ir a trabajar. No me pasa nunca esto, voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo”, narró.