Los famosos que criticaron duramente al programa de Karina Mazzocco y lo trataron de “patético” y de “causar vergüenza ajena”

escuchar

Desde hace tiempo, Karina Mazzocco se encuentra en el centro de las críticas por el estilo de su programa, A la tarde, que conduce por la pantalla de América. Varias fueron las figuras, tantos periodistas como panelistas, que alzaron su voz para hacer algún señalamiento por el tratamiento de los temas. “Patético”, “morboso” o “que causa vergüenza ajena” fueron algunos de los descalificativos que usaron para referirse a este ciclo.

De Jorge Lanata a Romina Manguel pasando por Marina Calabró y Sebastián “Pampito” Perello Acia, las críticas dirigidas al contenido de los temas tratados en el programa o al papel de Mazzocco como conductora la realizaron a varias caras conocidas del medio. Lejos de quedarse callada ante los comentarios negativos -y además acompañada por los buenos números de rating- la presentadora ha salido a defenderse en cada ocasión.

Agenda propia

Las relaciones familiares y distintos conflictos en los que se ven envueltos los famosos marcan la agenda propia del programa, cuyo contenido es cuestionado por varios periodistas por considerarlo falto de ética e incluso, de rigurosidad, en ciertas ocasiones.

Tras la visita esta semana de Morena Rial a A la Tarde, en donde la hija de Jorge Rial reveló aspectos sobre su familia biológica y los términos de su adopción, en el programa Mañanísima analizaron sus dichos. En este contexto, Pampito realizó una dura crítica hacia el ciclo: “La primera vez que le sacan el tema de la adopción [a Morena Rial] fue en A la Tarde, vos no le sacás a una persona el tema de la adopción si no lo saca ella. Me pareció muy fuerte que le saquen el tema que no lo sacó ella”.

El mes pasado fue Romina Manguel quien se expresó con duras palabras al referirse al ciclo de América. “Miro el programa de Mazzocco con un impulso morboso, lo miro con vergüenza ajena. Lo veo en contra de mí misma, como cuando mirás un accidente con miedo a ver un muerto, lo miro así, con vergüenza”, compartió en diálogo con Por si las moscas, el ciclo de La Once Diez, de la Radio de la Ciudad. Y continuó: “Es horrible como se meten con la familia, con los detalles de la vida privada, todo horrible. Lo consumo, pero es horrible”.

En tanto, el año pasado, Jorge Lanata también fue muy crítico con el programa después de que Mazzocco manifestara su enojo frente a los comentarios de colegas que no se tomaban en serio las historias de vida que se trataban en su espacio televisivo. En septiembre de 2022, Karina había realizado su descargo después de la polémica surgida cuando Horacio Homs aceptó hacerse un ADN para saber si la joven Chiara Camila era su hija biológica, luego de que esta se presentara en A la tarde alegando serlo.

Más tarde, fue en Socios del espectáculo, el programa de eltrece, donde se dio a conocer la primicia de que el resultado del ADN era positivo. En ese momento, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se burlaron de Mazzocco por su programa. “¡Lo que es para festejo es que Mazzocco metió un ADN positivo!”, dijo Lussich. “Siempre confiamos en vos, Karina. ¡Vamos, Karina. Metiste un ADN!”, agregó irónico su compañero.

Frente a ello, la conductora manifestó al aire: “Es una pena que algunas personas se tomen esto a chiste. Estamos recontra felices con que ese ADN haya dado positivo. ¿Sabés por qué? Se lo digo a cada una de las personas que se tomó a la chacota este resultado. Estamos recontra felices porque este programa de televisión le cambió radicalmente la vida a una piba de 21 años, que hace más de la mitad de su vida, que va en búsqueda de su identidad”, apuntó primero.

Y continuó: “Estaba cansada de pedirlo por las buenas y tuvo que acudir a la televisión. Y este programa de TV logró lo que nunca nadie había podido conseguir, acelerar el trámite. Por eso estamos tan contentos. Nosotros no nos reímos de las personas que siguen esperando saber de quién son hijas. ¿A vos te parece que eso puede darle risa a alguien? Con la huella que hay sobre este tema en nuestro país. Solamente una persona sin sentido común puede llegar a pensar que da para la risa. Es un tema tremendamente serio. Un programita de televisión, de América, le cambió la vida a una piba”, continuó.

Finalmente, Mazzocco envió “un saludito a los periodistas que se han reído y se han tomado a chiste esto”. “Tenemos sentido del humor, pero todo tiene un límite. Los chicos de Socios del espectáculo estuvieron casi 20 minutos hablando de este programa, un beso muy grande para ellos”, dijo.

Jorge Lanata le dedicó un emotivo mensaje a su madre.

En tanto, Lanata aprovechó la ocasión y opinó acerca de los temas privados que se abordan en A la tarde durante la columna de espectáculos de Marina Calabró en su programa Lanata sin filtro, de Radio Mitre. “Haciendo estos chistes, nosotros evitamos hablar en serio de lo que el programa hizo. ¿Qué es lo que hizo? El programa en el momento que empezó fue un poco por el espectáculo, un poco por el policial y no les garpaba, el número estaba para abajo e inventaron esta historia de la gente buscando a la familia”.

El conductor de Periodismo para todos (eltrece) fue incluso más crítico y señaló: “A lo largo de un recorrido que, si hablamos en serio, fue bastante patético porque hubo realmente inventos en las historias , entonces, para evitar hablar en serio, lo que hacemos es joder con esto y decimos si la pegará o no la pegará. Ellos tendrían que agradecer que jodemos y no que hablamos en serio”.

En una columna anterior del ciclo radial conducido por Lanata, Calabró también se había referido al supuesto enojo de una famosa por el contenido personal que habían tocado en el programa y que afectaba a su vida privada. “Carmen Barbieri está odiada con Karina Mazzocco porque un día le cayeron sin anestesia con lo de la supuesta hermana. Y Carmen también está enojada porque dice que destrataron a Alfredo Barbieri porque armaron una historia un poco sórdida en relación a Alicia, la supuesta hermana y a su mamá, dijeron que había habido una historia de violencia y nunca aclararon bien si estaban culpando a Alfredo Barbieri o no”, explicó Calabró.

Una vez más, Mazzocco no se quedó callada e hizo su descargo: “Quiero agradecerle a Marina Calabró porque siempre tiene palabras muy generosas y cariñosas con respecto a nuestro programa y el contenido. En el día de hoy también se extendió un buen rato, y nos viene bien, pero ella hizo referencia a cuestiones que tienen que ver con la fibra íntima que llega a tocar el contenido del programa”, mencionó y sumó: “Son temas que tienen que ver con la vida de las personas, eso lo sabemos perfectamente, pero nosotros no inventamos nada, compartimos información con la audiencia”.

Y siguió: “Por ejemplo, la supuesta hermana de Carmen Barbieri se comunicó con nuestra producción, habló, ella es la que quiere saber su identidad, no inventamos nada. Es una información que puede herir susceptibilidades, pero no es nuestra intención. No queremos molestar a nadie, Carmen decidió estar enojada con la producción y conmigo, no se qué le pasa. Nosotros simplemente somos un canal de comunicación”.

LA NACION