La picante respuesta de Carmen Barbieri a las acusaciones de Karina Mazzocco: “Ni te conozco, no sé quien sos”

A lo largo de los últimos dos meses, Carmen Barbieri centró su atención en un hecho que interrumpió su vida por completo: la aparición de su supuesta hermana. Alicia -cuyo apellido decidieron mantener en secreto- aseguró ser hija de Alfredo Barbieri y, dispuesta a ayudarla, la capocómica accedió a hacerse una prueba de ADN. El resultado llegó el miércoles y, con mucho pesar, informaron que se trataba de un negativo. En las horas siguientes, Karina Mazzocco, quien fue la que presentó a la presunta pariente en su programa, dijo que su colega había hecho un “show” y la picante respuesta no se hizo esperar.

Carmen Barbieri le respondió a Karina Mazzocco

A principios de abril, Karina Mazzocco presentó en A la tarde (América) la historia de Alicia, una mujer de 61 años a quien toda la vida le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Alfredo Barbieri. Una vez enterada de la situación, Carmen se apuró a entrar en contacto y entabló un fluido vínculo con su presunta hermana. A su vez, se mostró dispuesta a realizarse una prueba de ADN.

Con la asistencia de su abogado, Juan Crubeto, iniciaron los trámites y procesos legales necesarios para poder acceder a dicho estudio. Y el minuto a minuto quedó registrado en Mañanísima, el ciclo estilo talk show que conduce Babrieri en Ciudad Magazine. Finalmente y luego de mucha espera, el miércoles compartieron el resultado en vivo.

Alicia y Carmen Barbieri se realizaron un estudio de ADN para saber si son hermanas (Captura Mañanísma)

Cuando apenas faltaban cinco minutos para que terminara el programa, Sebastián Perello Aciar -más conocido como Pampito- abrió el sobre y leyó: “El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. El porcentaje es de 0 por ciento”.

Frente a la noticia, la exvedette expresó una gran desilusión. “No me pongo triste, pienso en Alicia que hace tantos años está buscando su identidad. Le habían hablado de mi papá desde chiquita”, manifestó. Y agrego, dirigiéndose a Alicia: “Lo que yo le digo es que se quede tranquila porque igual vamos a charlar, nos vamos a ver. Le mando un beso enorme”.

La supuesta hermana de Carmen Barbieri

Horas más tarde, Karina Mazzocco se refirió al episodio y dijo: “Al fin se ha llegado a un resultado. Con esto nosotros tuvimos algo que ver porque fuimos los encargados de difundir la noticia, asi que es muy aliviador saber que se ha llegado a un resultado por más que haya sido negativo”. Y agregó: “Le mandamos un beso muy grande a Carmen, yo no vi el programa, pero me dijeron que ha hecho un show fantástico, en el último minuto reveló el resultado”.

A pesar de que fue interpretado como un inocente comentario por muchos, Barbieri no lo dejó pasar y, en la mañana del jueves, le hizo llegar su respuesta a través de Mañanísima. “Desde que empezó el programa, Karina me tiene de hija”, aseveró. Y, con ironía, chicaneó: “Yo te quiero Mazzocco, ¿sabés cómo te quiero? Como vos me querés a mi”.

Una vez adoptado un tono serio, disparó: “Yo no estoy enojada. Le voy a hacer un juicio, pero no estoy enojada”. Como si le hablara directo a ella, agregó: “¿Vos pensás que me enojo con vos? Ni te conozco, no sé quien sos. Como persona no te conozco, como voy a odiar a alguien que nunca quise”. Por el momento, no se brindaron más detalles sobre las acciones legales que aseguró que iniciará.