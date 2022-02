Carne de crítica, 20 años es mucho: humor inteligente que patea en el pecho a la hipocresía

★★★★ Dramaturgia: Carlo Argento, Claudio Pazos y Francisco Pesqueira. Intérpretes: Claudio Pazos y Francisco Pesqueira. Voz en off: Fabiana Rey. Luces: Carlo Argento. Vestuario: Mercedes Uría. Pelucas: Miriam Manelli. Arreglos musicales: Pepe Lapouble, Sergio Vainikoff. Dirección: Carlo Argento. Teatro: Apolo, Corrientes 1372. Funciones: miércoles, a las 21. Duración: 70 minutos.

Aunque el tango diga que veinte años no es nada, el trío Carne de Crítica asegura que son un montón. En el “prólogo” del espectáculo, por los pasillos de un mar de butacas, pasan lista de los cambios entre el primer estreno en 2002 en un espacio del off hasta este 2022, la primera vez en el teatro Apolo de calle Corrientes. Ni el país ni el teatro ni ellos, de los treintas a sus cincuentas, son ni serán los mismos. Sin embargo, el grupo formado por el director Carlo Argento y los actores Claudio Pazos y Francisco Pesqueira decidió festejar el cumpleaños con la reposición de aquel espectáculo de varieté humorístico con el que se inició este recorrido, una trayectoria feliz con nutrida producción y un vínculo poderoso con el público que los sigue.

Si la idea era regalar, y regalarse, a los espectadores agradecidos ese momento fundacional, el objetivo está cumplido con creces porque hay aplausos de pie y se respira amor en el aire . Si además se buscaba probar que el humor, esa criatura delicada que tanto sufre los vientos de cada época, se mantenía saludable, el combo también, en general, da positivo .

No es fácil la apuesta de esta sucesión de números. No hay ninguna refrescada de nombres de la farándula ni de otras referencias generacionales. Feminismo, autopercepción, diversidad de géneros, corrección política, todo el paisaje es distinto. Pero el efecto sigue vivo porque su humor apunta con ironía a estructuras y relaciones sociales que continúan vigentes. La desigualdad en el sketch de los coyas; el lugar descartable de los viejos en el de los tangueros; la dependencia cultural en el de la madre española; el racismo en el del pintor y el ángel; la homofobia en el de los peluqueros cordobeses: de estos cinco, los dos últimos son los más afectados por los años, pero los tres primeros patean con fuerza y con gracia al centro de la hipocresía .

Salvo alguna silla u objeto de utilería, no hay escenografía tal como en aquel lejano inicio, otra decisión importante dado el marco de un gran escenario a la italiana. Hay cambios de vestuario para los personajes de cada número, separados por la voz en off de la madres de los actores (grabada por Fabiana Rey hace 20 años). Pesqueira y Pazos se conocen de memoria y son infalibles. Ambos, junto con el director, recrean en este último show el ADN del grupo, humor popular e inteligente que sabe dónde lanzar la flecha, siempre fiel a ese espíritu: todas sus obras, en el off o en salas comerciales, son producidos por ellos, una vigencia que tiene mucho pero mucho para celebrar.