Carolina Baldini reveló qué hizo cuando una mujer mayor de edad se acercó a uno de sus hijos

Carolina Baldini y el Director Técnico del Atlético de Madrid, Diego ‘Cholo’ Simeone, fueron pareja durante 20 años y tuvieron una escandalosa separación a principios de 2008. Fruto de su relación nacieron Giovanni (29), Gianluca (26) y Giuliano (22), quienes siguieron los pasos de su padre y forjaron sus respectivos caminos en el mundo del fútbol. Como madre de futbolistas, la exmodelo tuvo que resguardar a sus hijos de la exposición y, sobre todo, de las personas interesadas que se acercaban a ellos. Justamente, esta semana reveló en televisión la determinante decisión que tomó cuando a uno de sus hijos se le acercó una mujer mucho mayor que él, con intensiones de seducirlo.

Carolina Baldini con sus tres hijos, Gianluca, Giovanni y Giuliano Simeone (Foto: Instagram @carobal14)

El miércoles, Baldini estuvo en Sálvese quien pueda (América TV), habló de su rol como madre de tres deportistas y reveló que suele aconsejarlos en lo referido a los amigos y a las mujeres que se acercan a ellos, no siempre con buenas intenciones. “¿Te jode que se le acerquen? ¿Cómo te das cuenta o qué haces?“, le preguntó Yanina Latorre. La exmodelo, sin vueltas, reconoció que en el pasado levantó el teléfono para decirle a una mujer: ”No te acerques más a mi hijo".

“Yo soy tranquila hasta que se me baja la persiana”, admitió. A partir de esto, contó lo que sucedió cuando uno de sus hijos tenía 16 años y una mujer “muy grande”, más de diez años mayor que él, comenzó a escribirle. “Yo veía que se complicaba eso”, afirmó. En cuanto a la mujer, si bien no dio nombres, dijo que vivía en el mismo barrio que ellos, pero no era famosa.

Caro Baldini revelo que hizo cuando a su hijo era menor de edad y le hablo una mujer mayor

Carolina se enteró del vínculo porque su hijo se lo contó. Ella lo compartió con Diego Simeone, quien en ese momento ya vivía en el exterior. “Le avisé y me dijo ‘dejalo’, como todos los hombres. Pero no, porque puede haber una situación complicada”, indicó. ¿Qué hizo? Averiguó el código de desbloqueo y le revisó el teléfono a su hijo.

Diego Simeone junto a sus tres hijos mayores, Gianluca, Giovanni y Giuliano (Foto: Instagram @simeone)

“La situación era esta: estaba lloviendo, estaban jugando afuera al fútbol y el teléfono estaba ahí. Cuando lo veo aparece un mensaje de ella qué dice: ‘¿Qué hace un jugador de fútbol un domingo sin fútbol?’. Ella estaba con su familia, me imagino", comentó. “Agarré el teléfono y le dije: ‘la próxima vez que te acerques a mi hijo te voy a ir a buscar con la policía’”, confió.

Tras el ultimátum, bloqueó a la mujer. “Dejé el telefonito, dije ‘acá no paso nada’ y me fui. Al tiempo mi hijo me dijo ‘que raro, nunca más me escribió‘”, reveló. Si bien no quiso contar cuál de sus tres hijos era, finalmente se le escapó y reconoció que era Giovanni, el mayor de los tres.