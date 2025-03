Carolina Baldini contó cómo fue el momento en que Giuliano Simeone se enteró que fue convocado para la selección argentina

El pasado martes, la selección argentina le ganó a la brasilera por goleada en el estadio Más Monumental. Uno de los jugadores que hizo posible el victorioso 4-1 fue Giuliano Simeone, quien ingresó a la cancha como titular por segunda vez en su carrera y a los pocos minutos realizó el último tanto definitivo. Debido a este paso tan importante en su carrera futbolística, su madre, Carolina Baldini, fue invitada al ciclo Sálvese quien pueda, que conduce Yanina Latorre por la pantalla de América TV, y habló del sueño que cumplió el joven de 22 años.

En diálogo con la presentadora, Baldini reconoció que aún está muy emocionada por todo lo vivido. Además, recordó cómo fue el día en que Lionel Scaloni le hizo saber a su hijo que sería parte del plantel de sus sueños. “Uno siempre espera que pase, pero nosotros estábamos en Madrid y saca el celular, y me dice: ‘me llamaron’. ‘¿A dónde?‘, le preguntamos todos", rememoró sobre las palabras con las que Giuliano le contó la feliz noticia.

Giuliano Simeone tras meter el gol frente a Brasil (Foto: Instagram @fifaworldcup)

Fue entonces que Yanina Latorre le consultó si ese hecho la hizo recordar el llamado que vivió su exmarido, Diego ‘Cholo’ Simeone, cuando fue convocado para la selección, 20 años atrás. “Lo que pasa es que yo a Diego (Simeone) ya lo conocí cuando estaba en la selección. Pero un hijo es totalmente distinto porque pensá que esos chicos, que crecieron en una escuelita de fútbol, están 22 años esperando y preparándose para este momento. Que te puede ir mal como te puede ir bien, porque es como un examen en el que entrás y después, si ingresás, lo tenés que mantener. Es como que todos aspiran a entrar a la mejor universidad del mundo”.

A pesar de las dudas que existían sobre la llegada de Giuliano, su madre jamás perdió las esperanzas de verlo brillar con la camiseta celeste y blanca. “A él le estaba yendo muy bien en el Atlético (Club Atlético de Madrid) y siempre decía: ‘ojalá que algún día se me dé’. Y bueno, un día estaba en Madrid tomando mates y dice: ‘Scaloni me quiere hablar’. Y yo: ‘¡Atendelo!‘“, aseguró, entre risas.

“Y bueno ahí se fue solo a hablar al jardín y volvió al ratito y dijo: ‘estoy convocado’. Nos abrazamos y todos empezamos a preguntarle qué le había dicho, qué le preguntó”, recordó sobre el momento emotivo que vivió toda la familia Simeone - Baldini.

El emotivo abrazo de Giuliano Simeone a su mamá

En relación con el momento en que Giuliano ingresó el martes a la cancha y metió el gol que terminaría por cerrar, con un broche de oro, la velada frente a Brasil, la madre del delantero afirmó: “Ya estar de titular era un montón y después salir en el Monumental, contra Brasil y hacer ese gol. Yo no me acuerdo cómo fue porque no lo podía creer. Empecé a gritar, a saltar y cuando termina el partido que me viene a abrazar y yo sé que lo hizo porque sabe todo el sacrificio que fue. El llevarlo a jugar, de tantos días viéndolo en los entrenamientos, de prepararle la vianda para que cuando termine de jugar tenga algo para comer, y es como un reconocimiento a todo eso. Porque encima yo con tres hijos, tenía que llevar a uno, después al otro. Yo a River iba de lunes a viernes”.