Carolina Papaleo desconcertó a los televidentes de Vivo para vos (El Nueve) cuando apareció en pantalla con un parche en el ojo. Desde el inicio del programa, que conduce con Julián Weich, la actriz bromeó con la parte cubierta de su rostro y más tarde explicó la causa que la obligó a utilizarlo, a raíz de la repercusión que generó en las redes.

Carolina Papaleo contó qué le pasó en el ojo

Días atrás, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para comunicarle a sus más de 91.000 seguidores un hecho que experimentó de manera reciente y por lo que uno un ojo se vio afectado. Con un reel compuesto de imágenes de ella en el hospital y luego en su casa, introdujo parte del hecho que, de entrada, indicó, no resultó de gravedad.

Con la canción “La del pirata cojo” de Joaquín Sabina, escribió: “Así comencé el finde. Puedo decir que fue uno de pirata. Solo fue una nana. Todo bien, solo por protección del ojo. Gracias a mis vecinas de piso que se ocuparon 100% (ambas médicas)”.

Carolina Papaleo posteó en sus redes un video con imágenes que enseñan su parche (Fuente: Instagram/@carolinapapaleo)

Luego, la referencia al parche continuó tras su aparición en Vivo para vos. En la misma plataforma posteó otro reel con postales desde el estudio de televisión y en cada una de ellas, posó con el objeto negro y en forma de corazón sobre el párpado. “¿Quién es la pirata más linda?”, bromeó.

Lo cierto es que al principio de la emisión, Weich lo tomó con humor: “Eso le pasa porque estudia tanto, lee tanto...”. Tras esa mención, Papaleo explicó a qué se debía aquella protección en su vista: “Es una úlcera por la lente. Es verdad. Les tengo que mandar un saludo mis vecinas”. En ese instante, su compañero le pidió que cuente la historia de cómo llegó a tener un parche, y ella se dispuso a relatar aquella situación.

“¿Es verdad que la vecina se puso a atenderte en el ascensor?”, consultó Julián y Carolina respondió: “Sí, ella me miró así y me dijo ‘eso necesita un parche’, y yo le dije que no… Pero después, la llamé y le dije ‘el parche, por favor’. Así que me atendieron y estoy así”. “Fue un flechazo”, insistió Weich y su colega lo negó entre risas.

Minutos más tarde, en diálogo con la astróloga invitada y en medio de una tirada de cartas que tocó el tema de “ver hacia uno mismo”, Papaleo contó: “Ya te digo. Es úlcera en el ojo, además de que se me armó un poquito de conjuntivitis”. De esta manera, aseguró que deberá aguantar un tiempo más con esa protección para que no se le vea afectada a priori su visión.

Carolina Papaleo contó por qué hizo el programa con un parche en el ojo (Fuente: Instagram/@carolinapapaleo)

En cuanto al público, se mostraron preocupados por su situación de salud. Desde la publicación que realizó Papaleo en Instagram, muchas personas plasmaron sus comentarios de cariño: “La pirata más linda”; “Pronta recuperación, bella”; “Ojalá que todo salga bien”; “Te faltó una pata de palo y eras una canción de Sabina. Reina igual, hermosa”; “Que te mejores pronto” y “Cuidate Carolina, que sanes rápido”, fueron algunos de ellos.