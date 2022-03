Carolina Papaleo y un radical cambio de look: en quién se inspiró y por qué dudó tanto al comienzo

“Me río mucho cuando me hablan del cambio de look. ¡Cambio fue cuando me corté el pelo!”, aseguró entre risas Carolina Papaleo. La actriz sorprendió a propios y ajenos cuando se mostró en un corte de pelo atrevido, el pasado fin de semana en la pantalla de elnueve, donde conduce Vivo para vos, junto a Julián Weich. “Los vecinos me preguntan si me lo corté por algo en especial. Y no, me corté el pelo nada más”, le explica la actriz a LA NACION.

-¿Qué te dijeron tu hijo, tu papá y tu novio?

-A mi novio (Miguel Cuberos) le encantó, me dijo que es súper moderno. Mi viejo (Osvaldo Papaleo) tenía miedo por la mirada del otro, la imagen, el programa, las novelas y de golpe este corte. Más que nada estaba muy preocupado por la mirada de los otros. Finalmente me dijo, “que tengas mucha suerte con el look” . Y mi hijo, Matías, me miró espantado y me preguntó si me había pasado algo, pero al final me dijo que es el corte que más le gustó.

-¿Y a vos te gusta?

-Me causa gracia porque el cambio de look para mí fue cuando me corté el pelo por primera vez. Ya cuando lo tenés corto, te crece un poco y parece que tenés un hongo, se te deforma la cabeza. Me gusta este nuevo corte, sí. Y es cómodo.

-¿Lo pediste vos o te lo sugirieron?

-Mi peluquero, Miguel Granado, me dijo que había soñado conmigo porque se durmió después de leer un libro de Thierry Mugler, y me mostraba los cortes de pelo de sus modelos francesas, hermosas, altas, muy jóvenes. Puso la maquinita a cero y me rapó los costados. Le dije que lo único que me tranquilizaba era que hasta el sábado me iba a crecer un poco, porque quería que me maquillaran la cabeza también. Le dije que iba a parecer un maniquí. Cuando hablamos después del programa nos reímos muchos porque Granado me decía que se había inspirado en las modelos de Mugler y yo había dicho que parecía una tumbera. La verdad, me convenció cuando me dijo: ”si no te hago este corte a vos, a quién se lo voy a hacer”. Le contesté que se parece a mi tía, que como no tuvo una muñeca Barbie de chica, me viste a mí y se pasa horas eligiéndome ropa. Granado tampoco tuvo una Barbie de chico, entonces me hace cualquier cosa a mi (ríe con ganas). Al final tiene razón, con esta cara sagrada que heredé de mi madre.

Carolina Papaleo continuará en elnueve con Vivo para vos y con la gira con su unipersonal S.O.S. nací mujer. Además está muy enfocada en la carrera que cursa desde hace algunos años en la UBA, Ciencias Políticas , y de la que es ayudante en una de las materias, derecho constitucional.

“Volvimos a las clases la presenciales otra vez y hay que aprender a reecontrarse con la presencialidad. Los primeros días llegué a mi casa agotada porque soy de las personas que sigo en modo pandemia Covid-19 y salgo muy poco”, explica.