Cathy Fulop puso en duda la presencia de Gabriela Sabatini en la boda de Oriana y Paulo Dybala

Son días de muchas emociones para Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, puesto que este sábado 20 de julio su hija mayor, Oriana, se casa con Paulo Dybala en el que posiblemente sea uno de los eventos más importantes del año. Pero, en medio de los preparativos y las confirmaciones de los invitados, la presencia de una persona muy importante aún está en duda. ¿De quién se trata? De Gabriela Sabatini, tía de la novia. En diálogo con LAM (América), Cathy reveló si su cuñada estará presente o no en el casamiento y sorprendió a más de uno al sincerarse sobre cómo es el vínculo entre ellas.

Sabatini y Dybala se casan este sábado en Buenos Aires Captura

En martes en LAM compartieron una nota que realizó Fulop tras regresar de Milán, donde estuvo junto a su primogénita para ultimar detalles del vestido. El cronista Santiago Sposato le preguntó por la ausencia de la extenista en el casamiento de Oriana, a lo que ella respondió: “No, ¿quién dijo que no venía? Eso lo dicen, pero Gaby este re invitada y seguramente va a estar”. En esta misma línea, agregó: “No sé si ya llegaría a la Argentina porque creo que estaba en Wimbledon. Así que seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y con la familia todo lo que es este evento tan bello”.

“¿Confirmás que Gaby viene?”, insistió Sposato y la actriz respondió que creía que sí. “Con mi cuñada, la verdad que siempre toda la mejor, pero como todos sabemos Gaby siempre fue una persona súper reservada y súper especial. Ella tiene sus tiempos y está con las puertas abiertas, porque es la más bella y divina. Nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”, respondió la entrevistada.

Catherine Fulop dejó en claro que no es amiga de su cuñada, Gabriela Sabatini

No obstante, negó que Oriana fuera la sobrina favorita de Gabriela, aseguró que no estaba al tanto de quienes confirmaron su presencia al casamiento y explicó que de eso se encargaba Caludia Villafañe, la organizadora del evento. Cuando le consultaron si había hablado con su cuñada, la actriz sorprendió a todos con su respuesta: “Yo nunca hablé con ella en toda mi vida, tengo treinta años con mi marido, te lo juro. Yo nunca la llamo para decirle ‘cuñada, vamos a salir’, porque no. Yo no soy amiga de ella, soy su cuñada”.

Si bien dejó en claro que siempre “está feliz de recibirla” en su casa, explicó que no es una amiga a la que llama todos los días. Asimismo, comentó que Osvaldo se lleva “súper” con su hermana y suponía que hablaban. En esta línea, dijo además que la extenista es un tanto “distante”. “Yo ni ando detrás de ella, ni ella detrás de nosotros y está todo más que bien, el cariño está”, sentenció Fulop.

Según Fulop, Ova se lleva "super" con su hermana Instagram @ovasabatini

A modo de concluir la entrevista, Fulop expresó que el sábado se enterará de la decisión final de su cuñada. “Si viene, bienvenida, tiene su lugar; si no viene, no sé. Porque la verdad es que yo me imagino que vendrá, es su sobrina. Te juro que yo no pregunté quienes vienen y quienes no porque no es mi tema”, indicó y dejó en claro que su rol ese día es estar con su familia, recibir a sus parientes de Venezuela y a todos los amigos suyos que asistan.

