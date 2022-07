La contundente respuesta de Ova Sabatini cuando le preguntaron si está distanciado de su hermana Gabriela

En las últimas semanas, trascendió el rumor que indicaba un conflicto familiar entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova. Las especulaciones aumentaron cuando varios usuarios de las redes sociales se percataron de que Catherine Fulop -esposa del empresario- la dejó de seguir en Instagram. Todo comenzó cuando le preguntaron a Ángel De Brito cómo estaba la relación entre la actriz y la tenista y la espuesta del conductor de LAM (América TV) fue contundente: “Bolonqui”. Sin embargo, hace algunos días la conductora despejó las dudas al respecto y ahora fue el empresario quien aclaró la situación.

En declaraciones a Primicias Ya, Ova negó estar alejado de la deportista e hizo hincapié en lo que siente por ella. “Para nada estoy distanciado de mi hermana. Nunca podría. La amo y eso nunca va a pasar”, aseguró. Cabe mencionar que fue Laura Ubfal quien también dejó a entrever que hubo una disputa entre ambos a partir del fallecimiento de la mamá de los Sabatini, en abril del 2021.

“Están peleados. Parece que cuando murió Betty, que era muy querida y era una suegra que Cathy adoraba, surgió un problema. No fue por plata, sino que le reclaman a Gaby que no se ocupó”, reveló la periodista en su ciclo Gossip.

La historia de Ángel De Brito que desató las hipótesis de un conflicto entre Fulop y Gabriela Sabatini (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Asimismo, el hecho de que el empresario y su familia no estuvieron presentes en los partidos que Sabatini jugó junto a Gisela Dulko en el Torneo de Leyendas de Roland Garros, en París, alimentó más los rumores de un quiebre en su relación. Sin embargo, Ova no se refirió a este tema y, de esa forma, dejó a entrever que las cosas entre ellos se desarrollan de la mejor manera y que lo único que los distancia es la lejanía de países en los que viven. Recordemos que Gabriela reside en Zurich, Suiza, hace varios años. En tanto él vive junto con su familia en Pilar.

Qué pasó entre Catherine Fulop y Gabi Sabatini

El revuelo entre Fulop y su cuñada surgió a partir de una Storie que compartió De Brito donde insinuaba que no había un buen diálogo entre ambas. No obstante, ella se encargó de desmentir las especulaciones en diálogo con LA NACION.

“La verdad es que ni me había dado cuenta de que no la seguía. ¡Con razón se me había desaparecido de Instagram!”, expresó sorprendida. En la misma línea, agregó: “Instagram últimamente cambió el algoritmo y siento que te esconde, pero no me había fijado, se había dejado de seguir a mis amigos o familia”.

Catherine Fulop y Gabriela Sabatini (Foto: Gentileza Telefe / Sergio Llamera)

A su vez, remarcó que tiene un gran lazo con la tenista:“Mi cuñada es un amor y la verdad que nuestra relación nunca paso por las redes, por estos días no hemos hablado. Yo recién me enteré ayer, estoy en Miami”.

Después de los rumores, se comprobó que ahora sí se siguen en Instagram y quedaron aclaradas todas las teorías sobre una supuesta disputa familiar. De esta forma, el tema se aclaró y se espera un próximo reencuentro familiar.