Quiénes son los jugadores de la selección argentina que asistirían al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Escuchar

Tras seis años de relación, finalmente, este sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí y lo celebrarán a lo grande en el Dok Haras, un lujoso lugar de eventos ubicado en Exactación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Como partícipe de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, se conocieron quiénes son los compañeros que estarían presentes en el gran día.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí el próximo 20 de julio

Según revelaron este martes 16 de julio en LAM (América TV), estarían presentes en el gran día de la pareja Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, junto a sus respectivas mujeres. Esto llamó la atención, dado que en mayo del año pasado, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se casaron en Italia y fueron varios los integrantes del equipo que dirige Lionel Scaloni. Entre estos se encontraban: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Nicolás González y Joaquín Correa.

Catherine Fulop y Oriana Sabatini viajaron a Milán para ultimar detalles del casamiento (Foto: Captura de video)

Tras el informe, Yanina Latorre, quien está como conductora reemplazando a Ángel de Brito, agregó: “Lo cierto es que de Miami (luego de la Copa América) vinieron muy pocos jugadores, pero no todos los que vinieron van a ir al casamiento. Hasta ahora confirmaron Di María, Enzo Fernández con la mujer, Cuti Romero con la mujer, Lo Celso con la mujer y los Paredes también van. Yo sé que Rodrigo de Paul está acá, pero no tengo la confirmación de que vaya a ir y los demás decidieron seguir sus vacaciones, ni siquiera Messi se tomó un avión para venir”.

Sin vueltas, la mediática añadió: “Yo si sos buen compañero hubiera venido, te digo la verdad. Todos tienen plata, un avioncito privado... Es otro nivel”. Al escucharla, una de las panelistas interrumpió: “A mí me dijeron que no invitó a todos, me pareció sincero, porque de última invitó a los compañeros con los que tiene más relación”. A su estilo, Latorre, retrucó: “Yo si me caso, las invito a todas”.

Minutos más tarde, la esposa de Diego Latorre contó que De Paul confirmó asistencia: “De Paul parece que va, me están avisando”. Asimismo, aseguró que durante la boda utilizarán un canje, pese a que Catherine Fulop, madre de la novia, dijo que pagaron todo. Este tiene estrecha relación con uno de los jugadores de la selección. “Uno de sus mejores amigos es Paredes, que tiene su propio vino, y el vino de la fiesta es todo de él”, dijo Yanina.

Cathy Fulop confirmó que Dybala estaba triste por su ausencia en la Copa América

Este domingo 14 de julio, Argentina y Colombia se enfrentaron en la final de la Copa América 2024. En ese sentido, Santiago Sposato, periodista de LAM, le consultó a Cathy Fulop si festejaron el triunfo de La Scaloneta, el mismo equipo en el que jugó su yerno la Copa del Mundo, quien no fue convocado para este torneo.

“Me hubiera encantado que lo hubiesen llamado a Paulo (Dybala) porque se lo merecía y porque creo que es parte del grupo. Fue duro para toda la familia verlo triste a él y ver a sus compañeros que estaban ahí y que la estaban peleando. Él la peleó siempre con el equipo, entonces para nosotros es como triste, pero yo me alegro de los triunfos. Si quiero que alguien gane es Argentina”, señaló.

LA NACION