Paulo Dybala revolucionó las redes con el tatuaje que se hizo en honor a Oriana Sabatini: “El hombre definitivo”

Paulo Dybala y Oriana Sabatini ultiman detalles para el gran día. El 20 de julio se convertirán en marido y mujer en la que posiblemente sea una de las bodas del año. Actualmente, y dado que el delantero de la Roma no fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos previos a la Copa América, la pareja disfruta de unas vacaciones románticas en las Bahamas. Pero entre el sol, la playa y las actividades acuáticas, el campeón del mundo encontró el tiempo para ir a hacerse un nuevo tatuaje. Esta vez, el diseño no estuvo relacionado con el fútbol, sino con su prometida. El resultado final no tardó en viralizarse en redes sociales y los fanáticos quedaron boquiabiertos. “Ella ya ganó”, comentó una usuaria de X.

Fueron unos días de muchas emociones para Paulo Dybala. A pesar de su buena temporada en Italia, quedó afuera de la selección argentina. Lionel Scaloni no lo incluyó entre los 29 jugadores elegidos para disputar los amistosos ante Ecuador y Guatemala y aunque la lista actual se reducirá a 26 de cara a la Copa América, es prácticamente imposible que agreguen su nombre. Cabe mencionar, además, que tampoco levantó la Copa América 2021, puesto que como estaba lesionado se perdió la competencia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini disfrutan de sus vacaciones en las Bahamas instagram @paulodybala

Sin embargo, tras pasar el mal trago, la Joya decidió dar vuelta la página y pasar unos días de relax junto a su prometida, su madre Alicia Suárez, y sus hermanos Dolores y Lautaro. El destino elegido fue las Bahamas, y aprovecharon para disfrutar del agua cristalina y pasar un grato momento en familia. Pero, en medio de las actividades, visitaron un estudio de tatuajes para que Dybala sumara un nuevo diseño. Pero, ¿qué se tatuó? Algo completamente inesperado: los ojos de Oriana Sabatini.

En las redes sociales se viralizó un video en el que se pudo ver a Paulo en el centro de tatuado admirando su nuevo tatuaje: los ojos, las cejas y parte de la nariz de su novia. El diseño está ubicado justo debajo del codo. El tatuador estaba presente, como así también Oriana, quien observaba, con una mezcla de impresión y asombro, como ahora su novio la llevaba literalmente en la piel.

Paulo Dybala se tatuó los ojos de Oriana Sabatini (Foto: X)

Así como sus fanáticos celebraron el pedido de casamiento allá por octubre, ahora no tardaron en reaccionar ante el romántico gesto del ex Juventus. Los nombres de la pareja no tardaron en volverse tendencia en X y los usuarios comentaron: “Paulo Dybala se tatuó los ojos de Oriana, es el hombre definitivo”; “Dybala se tatuó los ojos de Oriana y oficialmente dejó la vara en la estratosfera”. Y en esta misma línea otros agregaron: “Mirá donde dejás la vara Paulo Exequiel Dybala”; “Dybala se tatuó los ojos de Oriana, ella ya ganó”.

Cómo será el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La cantante y el futbolista se convertirán en marido y mujer el sábado 20 de julio. Hace un tiempo Ángel de Brito contó en LAM (América) que si bien al principio los novios querían algo íntimo, finalmente se decidieron por una boda para 300 personas en un campo en la provincia de la Buenos Aires. En cuanto al vestido de la novia, trascendió que lucirá un diseño de la italiana, Dolce & Gabbana.

Si bien la pareja evita dar detalles del casamiento, la madre de la novia sí comparte algunos datos. En una reciente entrevista con Cortá por Lozano (Telefe) Catherine Fulop contó que los invitados no podrán tener teléfonos celulares durante el casamiento, para garantizar una mayor privacidad. Por otra parte, reveló que, muy a su pesar, los novios decidieron no tener video de casamiento y que incluso su hija le pidió específicamente que ese día no hiciera ningún “show”.

