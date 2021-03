Tamara Paganini habló de cómo usó el premio que ganó en Gran Hermano: “Desapareció”

Como uno de los participantes más recordados de la primera edición de Gran Hermano, Tamara Paganini tuvo una gran exposición 20 años atrás. Ahora, enfocada en su carrera actoral, la mujer de 47 años recuerda su paso por el reality show con un premio, pero también con una exposición que no buscaba. Invitada al piso de Hay que ver (elnueve), la actriz contó cómo fue aquella época de su vida y habló de cómo gastó el dinero del premio por llegar a la final.

El estreno de la versión local de Gran Hermano dejó a varios personajes que luego hicieron una carrera en los medios, como Natalia Fava y Gastón Trezeguet. Paganini, en cambio, mantuvo su perfil bajo por un largo tiempo y se alejó de las cámaras. Luego de que Intrusos publicara material suyo de bailes en boliches y junto al cantante Rodrigo, su exposición se volvió algo muy negativo en su vida. “Les hice juicio a la productora y al canal por abandono de persona, por no cuidar mi imagen, por muchas cosas, por las ediciones maliciosas que hicieron de mí”, contó Paganini a LA NACIÓN. “La indignación que me daba no poder gritar al mundo que era mentira, que editaban todo, hicieron de mí lo que querían. Por ejemplo, aparecía diciendo algo con remera rosa, un corte, y seguía con remera amarilla. Algo obvio, pero el público no se daba cuenta de eso y lo creía”, dijo, aún, con dolor.

A 20 años del primer Gran Hermano: Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet el día de la final de 2001 donde se conoció al ganador Captura de video

En diálogo con José María Listorti y Denise Dumas, Paganini habló de la obra de teatro que está por estrenar, contó que entró a Gran Hermano por casualidad y que su único objetivo era el dinero, no ser famosa. “Hubiera sido lindo si yo hubiera entrado a buscar fama”, contó en el magazine vespertino de elnueve. “Yo no me anoté para entrar, pero mi plan era que si tenía una mínima chance de ganar pensé en comprarle la casa a mis viejos”, agregó.

“Gané 39 mil pesos, y era uno a uno”, explicó sobre el cambio en pleno 2001. “Para comprarle una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que inviertan”, sumó. En diciembre de ese año, como a muchos otros argentinos, el llamado “corralito” afectó también a los papás de Tamara Paganini. “Mis papás invirtieron en el 2001 así que imaginate cómo les fue… la plata de Gran Hermano desapareció”, sostuvo.

