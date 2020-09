La conductora del concurso de cocina hizo un picante planteo a Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta por una reunión a la que no fue invitada Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 13:58

En el comienzo de cada programa de El gran premio de la cocina, los jurados Felicitas Pizarro, Christian Petersen y Mauricio Asta suelen dialogar con la conductora, Carina Zampini, sobre los platos del día. Este martes, la temática del día fue comida china. Arrolladitos primavera, chop suey, chaw fan, baozis y wantan fueron algunas de las preparaciones que tuvieron que realizar los participantes.

"¿Son de comer comida china?", preguntó Zampini a lo que Petersen respondió: "La última vez que el jurado fue a comer, fue a comer comida china". "Antes de que arranque la pandemia. Fue hace mucho tiempo", acotó la conductora. Luego, Pizarro aclaró que la salida había sido "el año pasado".

Entonces, el coconductor Juan Marconi puso el dedo en la llaga con una consulta a Zampini: "¿Fuimos nosotros?". Cuando la conductora contestó que no, que había ido solo el jurado, Marconi apuntó a Asta: "¿Vos estabas en eso?". Por su parte, el pastelero, que ingresó al ciclo recién este año, se sinceró: "Nos cortamos". Pizarro intervino para agregar: "Mauri ni era parte del jurado, pero lo invitamos".

En consecuencia, Zampini dejó ver sus celos y arremetió contra el panel: "La están embarrando, porque si invitaron a Mauri, que todavía no era parte del jurado, y acá ni nos enteramos, no es que no pudimos ir". Echando leña la fuego, la cocinera del jurado recordó el momento: "Fue una noche inolvidable, Petersen hasta cantó". Asta quiso explicar su relación diciendo que son "amigos gastronómicos". De todos modos, Marconi siguió indignado: "Cómo nos dejaron afuera".

En otro momento del programa, la conductora volvió sobre el tema con un comentario entre jocoso y ofendido: "Qué canchero que estás con los palitos Chris, me voy a poner a practicar porque me siento un poco tonta. Salen a comer comida china y no me invitan, así no voy a aprender nunca".