Charli XCX, la británica detrás de la música de Cumbres Borrascosas: la canción de Barbie y su rivalidad con Taylor Swift

“¿Estoy viviendo en otro mundo? ¿Otro mundo que creé? ¿Para qué? Si es hermoso ¿Ves la belleza? Si hay belleza, di que es suficiente. Creo que voy a morir en esta casa”, relatan Charli XCX y John Cale la historia de Catherine y Heathcliff en “House”, el tema principal de la banda sonora de Cumbres borrascosas, el film de Emerald Fennell protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi basado en el libro de Emily Brontë de 1847.

Qué mejor que una británica para ponerle ritmo al clásico de la literatura británica. Charlotte Emma Aitchison, mundialmente conocida por Charli XCX fue tentada por la directora del film que estrenó este jueves para hacer el tema principal del largometraje. Pero ella decidió ir por más. “Yo sugerí un álbum. ¿Por qué no? Quería sumergirme en un mundo que se sentía innegablemente crudo, salvaje, sexual, gótico y lleno de diálogos reales”, contó la artista.

Sobre el proceso de creación, agregó en una entrevista a medios ingleses: “Estaba en Londres y empecé a hundirme en el mundo reinventado de Cumbres Borrascosas, así que comencé a sentirme inspirada. Surgió una historia que no era mía, una que se desarrolló en 1847”. Así, surgió el disco que produjo junto a Finn Keane, A.G. Cook y George Daniel, su pareja y que incluye temas como “Chains of love”, “Everything Is Romantic”, entre otros y que vio la luz en su totalidad el mismo día que la película.

Quién es Charli

Charlote, tal es su verdadero nombre, nació en Cambridge el 2 de agosto de 1992: papá escocés productor de espectáculos y mamá nacida en Uganda, enfermera y azafata. Autodidacta por naturaleza, siendo adolescente comenzó a dar sus primeros pasos en la red social Myspace donde mostraba sus dotes de cantante. La historia parece trillada pero es real, entre sus seguidores un productor la vio y la contrató para actuar y en 2010 firmó su primer contrato con una discográfica, con la cual lanzó varios singles.

Sin embargo, su perfil comenzó a subir a partir de 2013, cuando colaboró en el tema “I love it”, de Icona Pop lo que la llevó a lanzar su primer disco, True Romance. Al año siguiente, una nueva colaboración le abrió más puertas esta vez con Iggy Azalea y el tema “Fancy” y su canción “Boom Clap” entró en el Billboard Hot 100 lo que se convirtió en un hito en su carrera. Año más que agitado, ya que hacia el final lanzó su segundo disco, Sucker que contó con la participación de Rita Ora. A los mencionados le siguieron los proyectos Charli, How I’m Feeling Now, Crash y Brat, el que hizo que se llevará tres estatuillas en los premios Grammy 2024.

Actualmente su vida se divide entre Londres y Los Ángeles y está en pareja con George Danie, baterista de The 1975. No suelen compartir muchas fotos juntos ni acompañarse a eventos, pero cuando ello lo hace le profesa su amor. Además se casaron.

De la música al cine

“Actualmente me siento más inspirada por el cine que por la música”, dijo hace poco en un reportaje. Es que además de ser la voz de Cumbres Borrascosas, en 2023 lanzó el single “Speed Drive” que formó parte de la banda sonora de la película Barbie, también ( ¿casualidad?) protagonizada por Margot Robbie y se prepara para el estreno mundial de The Moment, el film que la retrata, pero no se define como biopic ni como concierto.

Dirigida por Sasha Kasiuha y distribuida por Driift, la película de Charli XCX se estrena mundialmente el próximo 19 de febrero, aunque ya tuvo un paso por el festival de Sundance. “Una estrella del pop en ascenso navega por las complejidades de la fama y la presión de la industria mientras se prepara para su debut en una gira de estadios”, explica la sinopsis oficial sobre la producción que reúne imágenes de archivo de la artista.

“No sé si estoy hecha para formar parte del mundo pop para siempre. Me encanta la cultura underground, me encanta hacer las cosas mal. Necesito eso para sentirme viva- No sé si hay una forma soñada de lanzar música ahora. Sólo me gusta crear mucho y lanzar mucho", dijo hace muchos años en una entrevista, tal vez adelantándose a los cambios que vendrían más tarde y que hoy la llevaron a estar más cerca del cine.

Rivalidad con Taylor Swift

Aunque las artistas se han encargado de negarlo, no falta oportunidad para que los fans de ambas se crucen en redes sociales o acusen a una de tirarle indirectas a la otra a través de sus temas. Todo habría comenzado cuando luego de haber sido telonera de la estadounidense en el tour "Reputation" de 2019, Charli se mostró agradecida aunque algo polémica con los seguidores de su colega: “Era como si subiera al escenario y saludara a niños de cinco años”.

Años más tarde, Swift anunció su separación de Matty Healy, el líder de The 1795, compañero de la pareja de Charli y ahí habrían comenzado las indirectas a través de la música. “No sé si estoy entrando en una espiral / Una voz me dice que se ríen / George dice que solo soy paranoica / No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio / Cruzo los dedos a mis espaldas / Espero que rompan muy pronto”, rezaba uno de los temas de la británica y las swifties tomaron el guante.

El año pasado el fandom volvió a pronunciarse al asegurar que Taylor le dedicaba el tema “Actually romantic” a su colega. “Escuché que me llamaste ‘Barbie Aburrida’ cuando la cocaína te da valor / Chocaste las manos con mi ex y luego dijiste que te alegra que me dejara en visto / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara”, dice el tema, pero ella aclaró que no era para nadie en particular.