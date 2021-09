El velatorio de Charlie Watts: sin los Rolling Stones y con una modesta ceremonia

El funeral de Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto pasado a los 80 años, se llevó adelante la semana pasada en Devon, Inglaterra, y, tal como era el deseo de su familia, permaneció en absoluto secreto. Ni siquiera pudieron asistir los Rolling Stones.

Debido a las restricciones por el Covid-19, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, compañeros de banda del histórico baterista, permanecieron en Boston, donde se encuentran ensayando para su gira por Estados Unidos. Así lo informó el diario The Sun. De acuerdo con un fuente, la banda de rock rendirá homenaje a su baterista en sus próximos shows.

Debido a las restricciones por la pandemia, el resto de la banda no pudo asistir al funeral de su baterista Ramon Espinosa - AP

A principios de agosto pasado, Watts había anunciado que no iba a participar de la gira. En esa ocasión, había asegurado: “Después de toda la decepción con los retrasos en la gira causados por Covid, realmente no quiero que los fans de los Stones en Estados Unidos tengan otra postergación o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”.

Un funeral modesto

Sam Cutler, exdirector de gira de los Rolling Stones, habló sobre cómo se desarrolló el velatorio del Watts, en una nota que fue publicada en The Mirror.

La familia de Charlie Watts deseaba que el funeral transcurriera en secreto Getty Images

“El funeral de Charlie Watts, que se llevó a cabo la semana pasada en Devon, el lugar que más amaba, fue modesto y privado. Refleja perfectamente el hombre que era, y comprendo completamente la elección que se tomó. Habría odiado el alboroto y la conmoción que habría significado involucrar al público”, aseguró Cutler.

Sobre la relación de Watts con su esposa, Cutler recordó: “Se adoraban el uno al otro y eran inseparables a través de una relación larga y feliz. Cuando se iba de gira, ambos se lamentaban y, en los primeros años de la banda, Charlie gastaba todo su dinero en largas llamadas telefónicas a su casa”.

Charlie Watts iba a cumplir 57 años de casado con su inseparable mujer, Shirley Ann Shepherd (83) Shutterstock

A su vez, contó: “En la gira de 1969 por Estados Unidos, Shirley había tenido un bebé recientemente y se quedó en casa. Charlie suspiraba tanto por su esposa que la llevaron a los Estados Unidos con el bebé y se reunieron felizmente en Los Ángeles. Simplemente, no podía soportar vivir sin ella”.

Charlie Watts: un estilo tranquilo

Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres, estudió arte y trabajó como diseñador gráfico en una gran agencia de publicidad. Llegó a la música a través del jazz animado a los 13 años por su vecino Dave Green con quien después formaría el cuarteto “The A, B, C & D of Boogie-Woogie” y nunca perdió su amor por esa música.

El estilo de Charlie Watts era más reservado que el del resto de la banda

Watts dejó el tono provocador que definió a los Rolling Stones en las décadas de 1960 y 1970 a los otros miembros. Tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en todas las giras, hasta que se retiró de los 13 conciertos del tour norteamericano “No Filter”, cuyo inicio está previsto para septiembre, después de la intervención de emergencia a la que fue sometido.

Watts vivió en Devon durante muchos años, donde era dueño de una caballeriza. Este año, Watts iba a cumplir 57 años de casado con su inseparable mujer, Shirley Ann Shepherd (83). La pareja tuvo una hija, Seraphina, de 53 años, y una nieta, Charlotte, de 24.