Así se anunció la muerte de Charlie Watts: “Fue uno de los más grandes bateristas de su generación”

El batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, falleció el martes en Londres a los 80 años, anunció su agente Bernard Doherty, lamentando la muerte de “uno de los mejores bateristas de su generación”.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts”, afirmó Doherty en un comunicado, y aclaró que el músico “falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia”.

Un portavoz del artista ya había anunciado a principios de agosto que no participaría en la gira norteamericana de la banda, prevista para el otoño boreal, por motivos médicos.

“Charlie ha sido operado con éxito, pero sus médicos creen que necesita descansar”, explicó entonces, sin más precisiones.

En 2004, Watts fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras una batalla de cuatro meses contra la enfermedad, incluidas seis semanas de radioterapia intensiva.

El comunicado por el fallecimiento de Charlie Watts The Rolling Stones

El baterista, que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, Charlie Watts era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

Los Stones comenzaron, de acuerdo con Watts, “como tipos blancos de Inglaterra tocando música estadounidense negra”, pero rápidamente evolucionaron hasta tener su propio sonido distintivo.

Baterista de Jazz

Nacido el 2 de junio de 1941 en Londres, Charlies Watts llegó a la música a través del jazz animado a los 13 años por su vecino Dave Green con quien después formaría el cuarteto “The A, B, C & D of Boogie-Woogie” y nunca perdió su amor por esa música.

Totalmente autodidacta, aprendió a tocar de oído, observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres.

”Nunca fui a una escuela para aprender a tocar jazz. Eso no es lo que me gusta. Lo que me gusta del jazz es la emoción”, explicaba el músico que durante su carrera con los Rolling Stones, siguió tocando jazz en paralelo y grabó varios discos con el Charlie Watts Quintet y con el grupo Charlie and the Tentet Watts. Pero primero estudió arte y trabajó como diseñador gráfico en una gran agencia de publicidad.

Silencioso y vestido elegantemente, Watts solía ser calificado junto con Keith Moon, Ginger Baker y otros pocos artistas como uno de los bateristas de rock más importantes. Fue respetado a nivel mundial por su estilo poderoso y jovial, mientras la banda evolucionaba de sus orígenes desaliñados hasta convertirse en super astros internacionales.

Watts dejó el tono provocador que definió a la banda en las décadas de 1960 y 1970 a los otros miembros. En el escenario, también le gustaba ceder la extravagancia a Jagger y a los demás, mientras él hacía su interpretación con una sensación de calmada capacidad.

Watts tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en todas las giras, hasta que se retiró de los 13 conciertos del tour estadounidense “No Filter”, cuyo inicio está previsto para septiembre, después de la intervención de emergencia a la que fue sometido.

“Charlie era un amado esposo, padre y abuelo y también, como miembro de los Rolling Stones, uno de los más grandes bateristas de su generación”, afirmó Doherty. “Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de los amigos cercanos en este difícil momento”, agregó.

Agencias Reuters, AP y AFP

LA NACION