Charlotte Caniggia negó la supuesta separación de sus padres: "Están juntos"

La hija de Claudio Paul respondió a los dichos de Mora Godoy

28 de junio de 2019 • 11:27

Charlotte Caniggia se refirió a la polémica que instaló Mora Godoy cuando contó que Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis viven separados, según le habría confiado el ex futbolista a la bailarina y coreógrafa platense.

"No es momento de jodernos la tercera temporada (del reality Caniggia Libre) con pelot... No me interesa hablar de mis papás ahora mismo", respondió ofuscada ante la consulta de un cronista del programa Nosotros a la mañana (El Trece).

"Ya lo aclaré, mi padre no está separado. La verdad es que no están separados, están juntos. Yo no soy mi papá, no es mi problema. Además no quiero hablar de Mora Godoy, que es un embole, no tiene previa y se quiere colgar de mí", disparó la joven.

Su hermano Alexander fue todavía más duro: "No sé quién es Mora Godoy, si me la mostrás no sé quién es".

Antes de la afirmación realizada por Godoy, Ángel de Brito le había preguntado mientras esperaba su puntaje "secreto" de su participación en uno de los números del Bailando: "¿Es cierto que el papá de una de las participantes te tiró los perros?", indagó, haciendo alusión clara a Caniggia. La bailarina respondió con una negación contundente: "Es muy amigo de un amigo mío y una vez cenamos juntos", dijo. Charlotte, que presenciaba el momento, gritó: "Mi papá está con mi mamá, pará: ¡la matamos!"