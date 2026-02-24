La sesión de fotos retro de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la recta final de su embarazo

Finaliza febrero y marzo llega cargado de emoción y ansiedad para Oriana Sabatini y Paulo Dybala. A la espera de su primera hija -quien nacerá a mediados del mes que viene- la actriz y el futbolista protagonizaron un álbum de fotos con el que mostraron la recta final de su embarazo.

Oriana Sabatini se convertirá en madre a finales de marzo

Con una publicación en conjunto mediante sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja publicó tres fotografías al estilo retro y bajo la lluvia con las que revolucionaron a los usuarios. Acompañadas por los emojis de un reloj de arena y un corazón, los futuros padres dejaron en claro que ya comenzó la cuenta regresiva para conocer a su primogénita.

Los futuros padres dejaron en claro que ya comenzó la cuenta regresiva para conocer a su primogénita (Foto: Instagram/@orianasabatini)

En la primera imagen, la pareja se resguardó bajo un amplio paraguas negro que enmarcó un momento de absoluta intimidad. Oriana, con una mirada serena y profunda hacia la cámara, apoyó su cabeza sobre el hombro de Paulo mientras él, de espaldas, la envolvía en un abrazo protector. En la segunda, ambos posaron con una actitud más canchera: Paulo lució una campera de cuero marrón, mientras que Oriana presumió su avanzado embarazo con un conjunto de saco y pantalón de sastre en tono gris, el cual combinó con un top negro que deja al descubierto su panza.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala protagonizaron una sesión de fotos retro (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Nuevamente bajo el paraguas y en un entorno natural, la última postal dejó ver a Paulo dándole un tierno beso a su esposa en la frente.

La secuencia no tardó en revolucionar a los admiradores de la pareja (Foto: Instagram/@orianasabatini)

La secuencia no tardó en revolucionar a los admiradores de la pareja. “Sí, el contenido que esperábamos las girls”; “Oriana , Dios. Qué pedazo de fotos, el clima, los colores, la ropa, todo bien” y “Los papás más hermosos del mundo”, le escribieron algunos de ellos. Sin embargo, los mensajes de afecto que más atención recibieron fueron de quienes forman parte de su círculo íntimo, como por ejemplo el de Cathy Fulop. La futura abuela expresó: “Muy tiernos! Los amo a los tres!”.

La futura abuela, Cathy Fulop, dejó su comentario en el psoteo (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

Esta producción contrasta con la que la cantante realizó tan solo dos semanas atrás, donde deslumbró con un look gótico. Lejos de elegir colores pasteles, la artista decidió mostrarse con una impronta oscura y sensual, una elección estética que no tardó en volverse viral y cosechar una ola de reacciones en redes sociales. Desde su perfil, compartió una impactante sesión de fotos inspirada en el concepto black bride, donde dejó al descubierto su panza y posó con un conjunto de lencería total black.

Cabe recordar que Sabatini y Dybala anunciaron que estaban en la dulce espera a finales de septiembre de 2025. El anuncio se realizó a través de un video en el que se vio la ecografía del bebé en camino. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación. En el clip se observó a la pareja en el consultorio de la obstetra, mientras seguían en la pantalla la ecografía. También incluyeron algunas tomas grabadas en su hogar. “Mirá, se parece a mí”, dijo Sabatini, entre risas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

Lo cierto es que a los pocos minutos de haberlo publicado, el posteo superó el millón de likes y los miles de comentarios. Desde futbolistas, actores, influencers y cantantes, hasta comediantes y streamers saludaron a la feliz pareja, una de las más queridas del ambiente artístico y deportivo.