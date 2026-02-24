El desgarrador adiós de Hilary Duff a Robert Carradine, el actor que fue su padre en Lizzie McGuire
La actriz que interpretó a su hija en la sitcom de Disney Channel, publicó un sentido mensaje; “Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo”, expresó
- 3 minutos de lectura'
La muerte de Robert Carradine este lunes 23 de febrero a los 71 años conmocionó al mundo entero, pero sobre todo a quienes lo seguían desde Lizzie McGuire (Disney Channel). Sin embargo, no solo los fanáticos se expresaron ante la triste noticia, sino también Hilary Duff, quien interpretó a su hija en la sitcom furor de la década de los 2000.
Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 28 millones de seguidores, la actriz y compositora de 38 años escribió un sentido mensaje de despedida. “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla”, expresó.
Y completó: “Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.
Sus palabras fueron acompañadas de dos imágenes. En la primera, se ve en un primer plano a Hilary y Robert, quienes posan sonrientes; mientras que la siguiente es la clásica foto familiar del elenco de Lizzie McGuire en el set de la cocina. De izquierda a derecha aparecen: Jake Thomas (Matt, el hermano menor) sentado sobre la mesada; Hilary Duff (Lizzie) sentada junto a él; Robert Carradine (Sam, el padre) de pie al fondo; y Hallie Todd (Jo, la madre) sentada al frente en primer plano.
En pocas horas, la artista recibió más de un millón de ‘Me Gusta’ y junto a estos miles de comentarios de quienes se deleitaban con la comedia de Disney Channel. “Una figura paterna para toda una generación. Se lo echará mucho de menos”; “Jugó al padre ideal que las chicas sin padre siempre quisimos. Siempre estaré agradecida por él” y “Él era el padre que desearía tener. Lo admiraba”, fueron solo algunos de ellos.
Carradine, conocido por su participación en las películas Más allá de la gloria (1980) y La venganza de los nerds (1984), sufría bipolaridad. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que compartió Deadline.
“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", manifestaron.
Y remarcaron: “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”. Por último, solicitaron privacidad para atravesar este difícil momento.
Keith Carradine, hermano mayor de Robert, dijo que la familia quería hacer público el diagnóstico para que la gente supiera cómo “Bobby” -como lo llamaban- le hizo frente. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, completó.
Otras noticias de Celebridades
- 1
Cómo vivió Mirtha Legrand las horas previas a su cumpleaños: un reencuentro, un detalle en la vajilla y un premio
- 2
Se reprograma MasterChef: por el debut de Gran Hermano, el reality de cocina cambia de horario
- 3
Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
- 4
En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella al apoyo incondicional de sus hijos Yoyi y Nicolás