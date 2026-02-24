El desgarrador adiós de Hilary Duff a Robert Carradine, el actor que fue su padre en Lizzie McGuire

La muerte de Robert Carradine este lunes 23 de febrero a los 71 años conmocionó al mundo entero, pero sobre todo a quienes lo seguían desde Lizzie McGuire (Disney Channel). Sin embargo, no solo los fanáticos se expresaron ante la triste noticia, sino también Hilary Duff, quien interpretó a su hija en la sitcom furor de la década de los 2000.

Robert Carradine tuvo su última aparición frente a cámara hace tres años, en un videoclip del cantante Coby Brown (Fuente: Instagram/Robert Carradine)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 28 millones de seguidores, la actriz y compositora de 38 años escribió un sentido mensaje de despedida. “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla”, expresó.

Y completó: “Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

Murió Robert Carradine, el actor de la serie Lizzie McGuire, a los 71 años (Foto: Instagram @hilaryduff)

Sus palabras fueron acompañadas de dos imágenes. En la primera, se ve en un primer plano a Hilary y Robert, quienes posan sonrientes; mientras que la siguiente es la clásica foto familiar del elenco de Lizzie McGuire en el set de la cocina. De izquierda a derecha aparecen: Jake Thomas (Matt, el hermano menor) sentado sobre la mesada; Hilary Duff (Lizzie) sentada junto a él; Robert Carradine (Sam, el padre) de pie al fondo; y Hallie Todd (Jo, la madre) sentada al frente en primer plano.

La despedida de Hilary Duff a Robert Carradine (Foto: Instagram @hilaryduff)

En pocas horas, la artista recibió más de un millón de ‘Me Gusta’ y junto a estos miles de comentarios de quienes se deleitaban con la comedia de Disney Channel. “Una figura paterna para toda una generación. Se lo echará mucho de menos”; “Jugó al padre ideal que las chicas sin padre siempre quisimos. Siempre estaré agradecida por él” y “Él era el padre que desearía tener. Lo admiraba”, fueron solo algunos de ellos.

Algunas de las reacciones de los fanáticos de la sitcom de los 2000 (Foto: Captura Instagram/@hilaryduff)

Carradine, conocido por su participación en las películas Más allá de la gloria (1980) y La venganza de los nerds (1984), sufría bipolaridad. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que compartió Deadline.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", manifestaron.

Y remarcaron: “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”. Por último, solicitaron privacidad para atravesar este difícil momento.

Robert Carradine fue parte de numerosos éxitos de la televisión y el cine norteamericano (Foto: Wikipedia)

Keith Carradine, hermano mayor de Robert, dijo que la familia quería hacer público el diagnóstico para que la gente supiera cómo “Bobby” -como lo llamaban- le hizo frente. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, completó.