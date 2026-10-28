Aseguran que Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado: “En secreto”

Mientras su exmarido Darío Cvitanich ultima los detalles para casarse con Ivana Figueras, Cecilia “Chechu” Bonelli también estaría atravesando un feliz momento a nivel sentimental de la mano de un amor no tan nuevo. Según trascendió, le habría dado una segunda oportunidad a su relación con Facundo Pieres, pero con una particularidad: mantener un romance secreto y no blanquear en público.

En la emisión del martes 27 de octubre de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre anticipó que tenía un romance entre manos. “¿Saben quiénes se reconciliaron? Chechu Bonelli y Facundo Pieres. Volvieron, pero en secreto", lanzó hacia el final del programa. Cabe recordar que la modelo y el polista blanquearon su relación en diciembre de 2025, pero en marzo de este año él confirmó que se separaron “por diferencias de agenda”. Sin embargo, se rumoreó que su ex, Zaira Nara, habría influido en la decisión.

Según Yanina Latorre, Bonelli y Pieres estarían nuevamente juntos, pero en secreto (Foto: Instagram @chechubonelli / @facundopieres)

“Él volvió de su gira de polo en los Estados Unidos hace como un mes y medio o dos. Hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen, porque él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío y con Ivana”, detalló Latorre sobre la presunta reconciliación.

Sin embargo, hizo una salvedad: “Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara con su marido. Se ve que él tenía como una esperanza”. Hay que recordar que, tras su separación de Jakob Von Plessen en 2022, la hermana de Wanda Nara comenzó un romance con Pieres que duró —con algunas idas y vueltas— hasta 2025. Este mes, ella confirmó que se reconcilió con el padre de sus hijos.

Según Latorre, Pieres no querría blanquear con Bonelli porque "no está seguro del todo y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara con su marido" Archivo

En cuanto a Bonelli, según contó el cronista Rodrigo Bar en el piso, intentaron hablar con ella tras las recientes revelaciones, pero ella les respondió que no quería hacerlo porque “no tenía nada para decir”. Antes de cerrar el tema, la conductora le dio un consejo a Bonelli: “Chechu te mandamos un beso, cuídate, pero nunca que te tengan en secreto, que te blanqueen, reina, porque lo que está en secreto por algo es. No le creas que es por el quilombo mediático porque no hay nada que le guste más a Pieres que lo mediático”.

La revelación de Chechu Bonelli sobre su separación de Darío Cvitanich

Si bien tras su escandalosa separación de Cvitanich, Chechu Bonelli buscó rearmar su vida y reparar su roto corazón, lo cierto es que las cosas con el exfutbolista siguen estando extremadamente tensas y ella desde el primer momento se pronunció sobre lo difícil que fue el final de su relación. En una reciente entrevista con Mario Pergolini para Otro día perdido (eltrece), reconoció que recién hace poco tiempo pudo volver a sentirse “orgullosa” de sí misma, algo que consiguió con “mucha terapia”. “Llegué a ir cuatro veces por semana, hasta los domingos”, admitió. “Mi psicóloga, Vicky, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento difícil para mí. Y me atendía hasta los domingos. Viste que esos días son medio depresivos, sobre todo en invierno”, reflexionó.

Chechu Bonelli se sinceró sobre cómo superó su separación

Si bien no entró en detalles, se pudo advertir claramente a qué se refería al final de su matrimonio con Cvitanich y no dudó en expresar su orgullo hacia sí misma por el trabajo que hizo para afrontar esa situación, resguardando a sus hijas, acompañada por sus afectos y aferrada a su trabajo. “Ya está superado. Fue una etapa de mi vida. Por eso ahora estoy como estoy”, sentenció.