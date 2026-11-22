María Cecilia “Chechu” Bonelli deslizó al aire de Valet Parking, en La Casa Streaming, que estaría otra vez en pareja, tras la escandalosa separación de Darío Cvitanich. Esto sucedió la semana pasada en medio de los rumores que la asociaron nuevamente con Facundo Pieres y, tras la confirmación de que su expareja y padre de sus hijas, Cvitanich, quien anunció su compromiso con su novia Ivana Figueiras.

Todo empezó cuando el productor del programa le consultó si tenía interés en hablar con un pretendiente, a lo que ella respondió tajante: “Avisale que no estoy disponible”. Luego de pronunciar esa frase, la periodista sembró la intriga en su equipo de trabajo e inmediatamente todos insistieron en saber más al respecto.

A principios de noviembre surgió el rumor de una reconciliación entre Bonelli y Pieres, pero ella lo desmintió; tras sus dichos en el treaming las dudas volvieron (Foto: Instagram @chechubonelli / @facundopieres)

Para calmar a sus colegas, Bonelli soltó: “Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer, queriendo, alguien llegó a mi vida”. Aquella aclaración no dejó satisfechos a sus colegas que pidieron conocer la identidad de esa persona, pero la periodista intentó desviar la atención y retomar con la currícula del programa.

Con el objetivo de despejar rumores, fue clara al indicar que nada tiene que ver con dos tipos de perfiles de hombres con los que siempre se la vincula: “No es famoso y no es una persona relacionada con el fútbol”.

“Bueno, bueno, basta, sigamos con el programa, que hay una rutina que seguir”, remarcó Chechu Bonelli y, antes de continuar, dijo una frase que puso en duda su relato anterior: “Estoy jugando, capaz todo lo que dije es mentira...”.

A principios de noviembre trascendió que Bonelli le habría dado una segunda oportunidad a su relación con Facundo Pieres, pero con una particularidad: mantener un romance secreto y no blanquear en público. Así lo anticipó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV). La modelo y el polista blanquearon su relación en diciembre de 2025, pero en marzo de este año él confirmó que se separaron “por diferencias de agenda”.

Aseguran que Chechu Bonelli y Facundo Pieres estarían nuevamente juntos

“Él volvió de su gira de polo en los Estados Unidos hace como un mes y medio o dos. Hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen, porque él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío y con Ivana”, detalló Latorre.

Sin embargo, hizo una salvedad: “Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara con su marido. Se ve que él tenía como una esperanza”. Hay que recordar que, tras su separación de Jakob Von Plessen en 2022, la hermana de Wanda Nara comenzó un romance con Pieres que duró hasta 2025. Un año después, ella confirmó que se reconcilió con el padre de sus hijos.

En cuanto a Bonelli, según contó el cronista Rodrigo Bar en el estudio de SQP, intentaron hablar con ella tras las recientes revelaciones, pero les respondió que no quería hacerlo porque “no tenía nada para decir”. Antes de cerrar el tema, la conductora le dio un consejo a Bonelli: “Chechu te mandamos un beso, cuidate, pero nunca que te tengan en secreto, que te blanqueen, reina, porque lo que está en secreto por algo es. No le creas que es por el quilombo mediático porque no hay nada que le guste más a Pieres que lo mediático”.