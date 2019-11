Música para la infancia y la familia, en Flores

Ligeros de Equipaje

Los músicos bajan por la bella escalera de madera de la antigua casona sobre la calle Bacacay, en pleno Flores. Pasan entre las mesas en que meriendan los chicos con sus familiares, inician el recital acústico e intimista al ritmo de sorbos de chocolatada. La escena se repitió, con variantes, un sábado por mes a lo largo del primer año del ciclo Musiquita para tomar el té, en Bargoglio, el club musical que agregó a su impronta jazzística y tanguera los repertorios de las infancias. Mañana se presentará para el cierre de la temporada el grupo teatral Ligeros de Equipaje ( Carkalata, Hilito de un viaje), en su primera incursión puramente musical (Bacacay 2414, a las 16.30).

"Propongo a bandas profesionales de la música de los chicos que adopten un formato acústico para un público familiar en un ámbito que no es un teatro", describe Marisa Rojas, periodista de larga trayectoria en la cultura de la infancia, creadora y programadora del ciclo. No todas las bandas se prestan a este formato, pero las que lo hacen generan una experiencia singularmente grata tanto para los espectadores como para los mismos músicos. "En todo el año no sonó ni una sola vez un celular durante la función, nadie se olvida de ponerlos en modo avión", dice Marisa Rojas. Es posible que el recibimiento personalizado de cada grupo de espectadores genere este clima de "ir a la casa de los abuelos a tomar la merienda", define Rojas. Los chicos suelen probar el teclado de un piano en el fondo de la sala en la previa al recital. Pero cuando comienza a sonar el otro piano, el de la tarima de los músicos, todos escuchan.

La musicalidad intimista y latinoamericana de Naranja Dulce, Melocotón Pajarito y Vuelta Canela, la onda más roquera de Koufequin, el canto para los más chicos de Agua de Sol, la vertiente lúdica de Bigolates de Chocote y Valor Vereda, todos ellos poblaron de sonidos las meriendas en Flores. La propuesta con ingredientes clownescos de Ligeros de Equipaje dejará flotando cadencias hasta el reinicio de las tardes de chocolate y canción, previsto para fines de febrero o comienzos de marzo.