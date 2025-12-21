Se suicidó un actor de cine y televisión conocido por su trabajo en la serie The Wire y la película It: capítulo 2

James Ransone, un reconocido actor de cine y televisión que formó parte del elenco de series como The Wire, Generation Kill y las películas It: capítulo 2 y Teléfono negro, murió el viernes pasado en Los Ángeles. Según la información que difundió este domingo la oficina forense del condado de la ciudad se trató de un suicidio. Ransone tenía 46 años.

Nacido el 2 de junio de 1979, luego de un paso por la escuela de artes visuales de Nueva York el actor hizo su debut en cine con la película The American Astronaut, a la que le siguió Ken Park, de Larry Clark, estrenada en 2002. Aquel proyecto que recorrió varios festivales de cine-en la Argentina se vio en el Bafici-, lo condujo hacia su personaje más reconocido.

James Ransone en una escena de The Wire

En la segunda temporada de la premiada serie de HBO The Wire, Ransone interpretó al impulsivo trabajador portuario Chester “Ziggy” Sobotka. “Mis diálogos eran muy, muy densos. En ese momento estaba viviendo en Nueva York pero soy de Baltimore, donde transcurre toda la trama de la serie. Crecí en Towson, en los suburbios de la ciudad, así que cuando hice la audición para el papel, aunque no tenía mucha idea de lo que pasaba con mi personaje, pensé: “Al menos sé que puedo hacer el acento de Baltimore”, recordaba Ransone en una entrevista de 2015.

Generation Kill

Tras su paso por la serie, el actor regresó a sus orígenes en el cine independiente con papeles en los films de destacados directores como John Waters (Adictos al sexo), Spike Lee (El plan perfecto y Oldboy) y Sean Baker (Starlet y Tangerine). De todos modos, Ransone siguió trabajando en la TV en notables proyectos del creador de The Wire, David Simon, como Treme y Generation Kill, ambas de HBO.

Sobre la miniserie ambientada en la primera guerra de Irak en la que interpretaba a Josh Ray Person, uno de los miembros del pelotón de reconocimiento en el centro de la trama, el actor dijo en un reportaje con la revista Interview en 2016 que la experiencia del entrenamiento militar que recibió para la ficción lo ayudó a conectarse con su padre, un veterano de la guerra de Vietnam: “Me ayudó a entender cosas sobre mi crianza, sobre mi propia familia. Mi padre fue herido en Vietnam y fue enviado a casa. Toda la experiencia lo afectó mucho en aquel entonces y sigue haciéndolo hasta hoy en día”.

La policía de Los Ángeles determinó que el actor se suicidó

Por más de una década, Ransone fue una presencia habitual en el cine de terror norteamericano con participaciones en las películas Noche de graduación sangrienta, Siniestro y en proyectos destacados como It: Capítulo 2, dirigido por el argentino Andy Muschietti, donde compartió escenas con Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader y encarnó a Eddie Kaspbrak, uno de los integrantes del grupo de chicos que 27 años después del primer encuentro con el malévolo Pennywise regresa a su pueblo natal. Además, el actor también apareció en las dos entregas de El teléfono negro y en series como Poker Face, SEAL Team, Mosaic, Bosch, Low Winter Sun, Hawai Five-0 y Law & Order, entre otras.