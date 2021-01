Eugenia "La China" Suárez compartió imágenes del cuarto de sus dos hijas mayores, que parece una casa de muñecas en tamaño real Crédito: Instagram

Eugenia "La China" Suárez suele resguardar la vida íntima de sus hijos frente a los medios de comunicación. Sin embargo, recientemente, publicó algunas historias en Instagram en las que se pudo ver un rincón de la casa muy especial para Rufina Cabré y Magnolia Vicuña: su cuarto. Según se vio en esas imágenes, las dos hijas mayores de Suárez tienen una espectacular habitación que parece ser una casa de muñecas en tamaño real.

Rufina y Magnolia comparten una espectacular habitación en la casa de la China Suárez y Benjamín Vicuña

La China Suárez tuvo tres hijos. La mayor de ellas, Rufina (6), es fruto de su relación con Nicolás Cabré. Luego, tuvo dos hijos con Benjamín Vicuña: Magnolia, de 2 años, y Amancio, de 6 meses. Si bien la pareja es bastante activa en las redes sociales, ambos acostumbran a resguardar algo de la intimidad familiar, en particular cuando se trata de sus hijos. De vez en cuando, sin embargo, hay excepciones.

Si bien Suárez es bastante activa en las redes sociales, la actriz acostumbra a resguardar algo de la intimidad familiar, en particular cuando se trata de sus hijos. De vez en cuando, hace excepciones Crédito: Instagram

Ahora, en una serie de fotos que compartió la actriz, se vio el cuarto de las dos hijas mayores, todo decorado en tonos pasteles. La cama que comparten Rufina y Magnolia, estilo marinera, es íntegramente rosa y emula la fachada de una casa, con su tejado, sus ventanas y sus macetas con flores. Igual que la lúdica estructura sobre la que están montadas las camas, ambas usan juegos de sábana en tonos de rosa y blanco.

La cama estilo Marina en la que duermen Rufina y Magnolia

En las primeras horas de 2021, Suárez deseó feliz año a sus seguidores con una tierna postal en la que se mostró amamantando a su hijo. "Hoy tenía pensado ponerme un vestido largo floreado, maquillarme y peinarme. No llegué a tiempo", expresó. "También quería poner el mantel, no lo encontré. La vida una vez más me demuestra que a veces no todo es como planeamos y que está bien que sea así. Tengo lo más importante: salud. Gracias. Feliz 2021", agregó.

La tierna postal que la China compartió amamantando a Amancio Crédito: Captura de Instagram