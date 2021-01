Eugenia "China" Suárez dejó en sus redes sociales un sentido mensaje para darle la bienvenida al 2021, luego de que se difundiera información de una supuesta pelea con su pareja, Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 11:07

En los últimos días, una innumerable cantidad de famosos y celebridades mostraron cómo se preparaban para la llegada del Año Nuevo. Sin ser la excepción, Eugenia "China" Suárez recurrió a sus redes sociales para agradecer las cosas positivas vividas a lo largo de 2020. Además, la actriz negó una crisis de pareja con Benjamín Vicuña (42) y destrozó a una cuenta que difundió información errónea sobre su familia.

Desde su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió momentos íntimos de su fin de año. Como suele hacerlo, la modelo y actriz publicó fotos y videos de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

La tierna imagen que la China Suárez compartió desde sus stories de Instagram

"Gracias. Mi 2020", escribió la actriz que brilló en Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece) junto a una imagen del pequeño pie de Amancio, el menor de sus tres hijos.

El mensaje que escribió Suárez para despedir 2020 Crédito: Instagram

En otra tierna postal, Suárez se mostró mientras amamantaba a su hijo y acompañó la foto con un sentido mensaje. "Feliz año. Hoy tenía pensado ponerme un vestido largo floreado, maquillarme y peinarme. No llegué a tiempo. También quería poner el mantel, no lo encontré. La vida una vez más me demuestra que a veces no todo es como planeamos y que está bien que sea así. Tengo lo más importante: salud. Gracias. Feliz 2021", expresó.

Días atrás, la China y Vicuña disfrutaron de unos días de descanso en una frondosa estancia de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Durante su estadía en ese paradisíaco entorno campestre, una cuenta de Instagram abocada a la farándula deslizó que la pareja habría protagonizado una pelea feroz. "Los empleados no sabían qué hacer por los gritos y los insultos que venían de la habitación de ambos. Huéspedes de otras habitaciones estaban escandalizados por la nefasta discusión...", se podía leer en una de las stories de Chusmeteando1.

La China Suárez cuestionó al usuario @chusmeteando1 y habló de "obsesión" Crédito: Instagram

Ante el tenor de las aseveraciones, Suárez salió a desmentirlas. "Hola @chusmeteando1. Esos no somos nosotros, jajaja. Chequear no, ¿no? Les cuento que esta cuenta de una 'periodista' está algo obsesionada con nosotros. Su 'fuente' es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijos hace varios meses", destacó la actriz.

La actriz criticó duramente a una cuenta de Instagram por difundir información errónea Crédito: Instagram

Lejos de la supuesta pelea escandalosa, calificó el fin de semana de superlativo. "Fue uno de los fines de semana más lindos de 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta", concluyó.