Cuando no están en su chacra de Uruguay, Ronnie comparte la vida con su pareja desde hace más de veinte años y su sobrino en este departamento de 1920 sobre Avenida de Mayo.

escuchar

“Amo la ciudad. Desde que me fui de mi casa, siempre viví de la Avenida 9 de Julio para el bajo, entre Retiro y Constitución. A este departamento lo compré en 2002 porque fue una excelente oportunidad, pero, la verdad, nunca me imaginé que me iba a instalar aca”, nos cuenta Ronnie Arias. Por aquel entonces, vivía en San Telmo, en uno de los tantos lugares con carácter que reformó personalmente, una tarea a la que se dedicó, durante algún tiempo, incluso para terceros.

La espléndida puerta pertenece una de las fachadas históricas de Avenida de Mayo que fueron restauradas en 2018. Maia Croizet

-¿Seguís con el trabajo de reformar casas?

-No, ahora no tengo tiempo. Volví a trabajar a full y ese costado lo canalizo en la casa de Uruguay, la única en mi vida que hice de cero.

Ronnie se refiere a la chacra cerca de Colonia que compró hace unos años, esa misma donde lo encontró la pandemia, de la que va y viene semanalmente, y cuya rutina de sol, perros, río, cocina y huerta da a conocer en sus posteos.

La entrada, bajo la luz de la lucarna. Maia Croizet

Entramos

Por centenario que fuera, lo único que dábamos por seguro es que la decoración de este departamento no sería clásica. Nos encontramos con mucha luz, mucho color y muchos muebles de diseño de las firmas Kartell (italiana) y Vitra (suiza) que Ronnie empezó a coleccionar en los 90.

En el hall, silla negra 'Tom Vac' (Vitra). Sobre el taburete 'Cork' (Vitra), tortuga de peluche. “Es un regalo que le hice a Pablo en unas vacaciones. Nunca quiere nada, y apenas dijo que le gustaba, se la compré”. Maia Croizet

“Un día fui a ver a Diego Guebel a su oficina de la productora Cuatro Cabezas y le digo: ‘¡Qué lindas sillas!’. ‘Te la regalo’, me contestó. Me dijo te LA regalo, pero yo me cargué las dos en un taxi”, se ríe Ronnie recordando la procedencia de las sillas negras del hall.

Ronnie acomoda las mesitas nido de Vitra y muestra encantado su sello original. Maia Croizet

Amor, amor

“Nos mudamos hace un año y medio y estamos felices”, dice Ronnie. Juan, su sobrino, asiente, y nos cuenta que, aunque pasó casi toda su vida en Vicente López, le gusta el barrio. También, entre risas, las visitas guiadas de su tío. “Vamos por la calle y me repite: ‘Acá viví; acá tenía un novio, acá vine a buscar una silla... ese estilo’”. Juan eligió mudarse acá cuando su mamá, hermana de Ronnie, falleció súbitamente a principios de 2021. Tiene 22 años, estudia publicidad y trabajó un buen tiempo en el restaurante de Fernando Trocca.

La chimenea mantiene los azulejos originales (menos dos). Foto del dálmata de Alejandro Kuropatwa, que se hizo famoso por sus retratos de leyendas del rock. Maia Croizet

-Contanos qué hay alrededor de la chimenea.

-El cuadro rosa es de un artista norteamericano que empecé a seguir en Instagram. Yo le daba like a algunas publicaciones nomás y un día, de la nada, me escribe: ‘Dame tu dirección, que te quiero mandar algo’. Las obras, en general, me llegan como regalo.

-¿Tenés la fantasía de comprarte alguna ahora?

-Cero. Después de mi crisis laboral [tras su salida de La 100], perdí la pulsión de comprar. Es más, lo que hice en ese momento fue vender un montón de cosas en Tienda Nube. Una de las pocas que quedaron fue esta Barbie de colección, que es un homenaje a la película “Los Pájaros”, de Hitchcock.

-¿Y dónde se trasladó esa pulsión?

-A la casa de Uruguay, sin dudas.

Cuando nos cuenta que al personaje de Star Wars se lo regaló un nene por la calle, y le preguntamos si sabe lo querido que es por el gran público. "Yo creo que trabajo de tirar buena onda", fue la respuesta que, por una vez, dio después de un silencio. Maia Croizet

“Al niño vintage me lo regaló Gasalla cuando escribía sus guiones porque me dijo que soy yo cuando era chico, que tiene mi picardía”.

Taburete y mesas bajas de Vitra. Las crocs brillantes son para andar en esta casa donde los zapatos se dejan en la puerta. Maia Croizet

Ni un imán en la heladera

“No vas a encontrar un solo imán de comida: acá y en Uruguay, se cocina. Lo único que hay pegado a la heladera son fotos de gente querida”, dice Ronnie con orgullo.

-¿Cuándo aprendiste a cocinar?

-En la vida. Además, tuve un marido turco sefaradí ortodoxo que cocinaba muy bien, así que aprendí.

-¿En serio, Ronnie? ¿Ortodoxo?

-¡Eran los 80! [”Eran los 80″ es una explicación que dará para muchas cosas a lo largo de la entrevista]. Acá cocina mi sobrino; yo no puedo tocar la cocina: es un pacto. Yo cocino en el campo. ¡Hasta las recetas para el Instagram tengo que hacer allá!

La barra tiene tapa de cuarzo 'Green Fresh' de Technistone (Baremes) Banquetas 'Spoon', de Philippe Starck para Kartell y lámpara de pie 'Toobe', de la misma firma. Maia Croizet

-Por lo menos, ¿te participa del menú?

-Nada. Todo surprise. Incluso cuando vienen amigos a comer.

-¿Cómo te gusta recibirlos?

-Es todo es muy informal. Tengo un grupo de amigos de siempre con los que nos juntamos una vez por semana, y lo único que importa es que la comida sea rica. Cuando viene Pablo del campo, vamos a comer afuera. Si estamos fusilados, comemos acá y cocina Juan. Pero es siempre familia.

-¿Antes tampoco hacías despliegue?

-En alguna época me estresé atendiendo invitados, pero ya no más. Pablo me carga cuando digo que trabajo con mi energía, pero es real. Soy periodista, pero hoy, más que nada, soy un entretenedor que lo que hace es tirarte una bola de energía, llueva o truene. Entonces, a la noche necesito que la gente que viene no demande mucho, porque cuando cruzo la puerta, me convierto en un puré de zapallo.

Mural de Daniel Stroomer, artista holandés que reside en Buenos Aires y firma sus grafitis como Nase Pop. Reloj de Pared Eames y batidora vintage traída de Los Ángeles sobre el extractor. Maia Croizet

“Cuando conocí al artista y grafitero Nase Pop, le dije: ‘Vení y hacé lo que quieras’, y adapté la casa al resultado. Me tiré a la pileta porque me gustaba su estética, su mezcla de muralismo y diseño gráfico. No me mostró nada antes”.

"A la mesa , con el mismo material que la barra la hizo mi viejo, César, el marido de mi mamá. La soldó y todo, eh". Foto en blanco y negro de Emmanuel Pisani. Las sillas Panton son parte de una edición limitada que se hizo en rojo brillante. Maia Croizet

El costado lúdico de Ronnie se revela a cada momento. Puede ser en la vajilla que compra, o en el entusiasmo para la producción. Maia Croizet

-Viajaste muchísimo. ¿Te traías cosas para la casa?

-¡Siempre! Sobre todo, vajilla. Tengo todo el servicio de mesa de Charley Harper, que compré en la tienda Fish Eddy’s de Nueva York, sobre Broadway. Otro local que me encantaba era Vinçon, de Barcelona. Una pena que cerró. ¡Me gustaban hasta las bolsas!

En el ambiente reservado para el gimnasio, una lámina de los famosos Gilbert & George hecha backlight, parte de la escenografía de Rebelde Way. Maia Croizet

-¿No vas al gimnasio?

-¡Ni loco! Entreno acá cuatro veces por semana. Corrí muchos años, pero me duelen las rodillas, así que desistí. Entonces, me dedico a hacer elongación y ejercicios de fuerza… Y campo, cuando se puede. Cortar leña… esas cosas.

-Cambiaste las puertas-ventana.

-Estaban en mal estado, más allá de la recuperación. Y, además, en una avenida así, poner doble vidrio se impone. Ahora, no escuchamos ni los piquetes. En España está todo así…

Dice que no sabe de dónde le viene el gusto de reformar, pero que recuerda que cosía y que se arreglaba la ropa que le regalaban. "Tuviera o no tuviera, siempre fui pilchero". Maia Croizet