La China Suárez expresó su opinión entorno a la liberación de presos por el avance del coronavirus y recibió polémicas respuestas Crédito: Instagram sangrejaponesa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 01:51

En el marco del avance del coronavirus en las cárceles, más el pedido de liberación presos para continuar la condena con arresto domiciliario, se generó revuelo a nivel nacional. No solo dirigentes cuestionan la mencionada salida, sino también personalidades del espectáculo. En las últimas horas, el repudio de la China Suárez se hizo tendencia en Twitter y recibió cataratas de respuestas al respecto.

"La salud es un derecho, dicen femicidas, violadores, homicidas que jamás pensaron en los derechos de sus víctimas ni familiares", escribió la actriz en su cuenta dejando en claro su total rechazo a la decisión de la Justicia.

Muchos apoyaron la posición de Eugenia pero sin embargo uno de sus seguidores la trató de ignorante por su opinión. Lejos de pasar desapercibido el comentario, la China se defendió del ataque virtual y protagonizó un cruce con la seguidora en cuestión.

"Sos una ignorante. Lee a Foucault antes de tuitear gansadas", le expresó la mujer y minutos después Suárez contestó: "¿Ignorante? No hace falta ser muy inteligente e instruido para saber que no deben liberar monstruos. Hablá con respeto".

La respuesta de la actriz recibió miles de likes y compartidos. Aun así, la seguidora no dio el brazo a torcer y volvió a responder: "si no sabes de un tema, no uses tu fama para desinformar. Porque eso sí es una falta de respeto. No mandarte a leer". Para finalizar la pelea, la china citó una noticia sobre un caso de violación y hasta el momento no volvió a escribir al respecto.