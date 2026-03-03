La foto de L-Gante en el camarín de la China Suárez que despertó la polémica

Elián Valenzuela y María Eugenia “La China” Suárez se vieron envueltos en un nuevo escándalo mediático el lunes durante la transmisión de Sálvese quien pueda (América TV). Desde el sillón de entrevistados, el cantante de cumbia 420 habló de su actualidad laboral y desmitificó ciertos rumores que giran en su entorno, desde un posible affaire con Evangelina Anderson hasta el acercamiento que tuvo con la actriz y pareja de Mauro Icardi.

Yanina Latorre y el equipo de SQP fueron tajantes con cada pregunta hacia L-Gante, quien respondió a todo sin problema y dejó en claro que su foco está puesto en producir música y contenido para sus seguidores. Más allá del trabajo, la conductora del programa intentó indagar sobre la foto que circuló, en la que él aparece en el camarín de la China Suárez durante el rodaje de la serie de Netflix, En el barro.

La foto polémica de L-Gante en la cama que tenía la China Suárez en su camarín (Fuente: SQP)

“¿Estuviste en En el barro grabando, no?”, consultó Latorre. “¿La China te prestó el camarín y su cama de Hello Kitty para que duermas? Qué adultos todos”, agregó. El cantante simplemente lanzó una carcajada tímida mientras el panel se unía a los cuestionamientos con comentarios como: “¿Es su cama?” y “Es todo rosa”.

“¿Esta foto fue para provocar a Wanda Nara o realmente te pusiste a dormir la siesta en el camarín?”, zanjó Latorre. “Fue un chiste para ese momento. Para Wanda no fue, olvidate. Ese chiste no le hubiera dado gracia ni ahí. Fue algo entre nosotros”, sostuvo L-Gante y preguntó: “¿Cómo les llegó esa foto?”.

“Nosotros tenemos todo. Esta foto ni Wanda la tiene, la está viendo ahora”, acotaron desde el panel. “Sí, ese es el camarín, lo tenía a la vuelta del mío. Fui de molesto. En esa oportunidad no estuvo la China, la vi antes, pero ahí no”, agregó el cantante de cumbia y luego se dispuso a detallar las escenas de sexo que tuvo en la serie.

L-Gante desmintió haber tenido un acercamiento íntimo con la China Suárez durante el rodaje de En el barro (Fuente: SQP)

Por el momento, su paso por En el barro solo fue una participación especial, y, aunque tiene ganas de explorar en profundidad la actuación, todavía no le ofrecieron un papel para la tercera entrega de la saga.

Antes de finalizar con el tema, Ximena Capristo soltó: “Wanda firmó para hacer una película en Uruguay con un caché muy elevado. ¿Vos serías parte si te llaman? Porque están convocando al elenco”. “A mí me gusta acudir a todos los lugares a los que me invitan; si estoy, estoy”, reconoció L-Gante.

De este modo, L-Gante desmintió haber tenido un contacto íntimo con María Eugenia Suárez más allá de la ficción. Pese a que tenía su propio camarín, eligió el de la actriz simplemente para “molestar”, pero eso no pasó desapercibido y causó ruido en el ambiente del espectáculo. Por su parte, la China Suárez evitó pronunciarse al respecto.

La China Suárez como Nicole García en En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Cabe remarcar que el personaje de Suárez en la serie revolucionó a los espectadores. Su interpretación como una presidiaria la mostró en un rol distinto al que suele interpretar.

La actriz encarna a Nicole García, una nueva reclusa de La Quebrada que ejerció la prostitución VIP y quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes que era lavador de dinero. Para mantener a su hijo, que permanece al cuidado de su madre, tiene una relación con la despiadada líder de la cárcel la Gringa Casares (Verónica Llinás). Esta situación no le gusta nada, pero encontrará un respiro en una historia oculta que tiene con otra presa y en colaborar con Gladys Guerrera (Ana Garibaldi).