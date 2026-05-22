Christian Petersen, internado: qué dice el parte médico del chef hoy, viernes 22 de mayo

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que fue internado nuevamente en el Hospital Alemán. Según informaron en el programa LAM (América TV), el chef ingresó acompañado por su esposa Sofía Zelaschi y habría presentado alucinaciones en el marco de un presunto brote psicótico.

Christian Petersen fue hospitalizado

Parte médico

Hasta el momento no se difundió ningún parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen. De acuerdo con lo informado por la periodista Pilar Smith en LAM, el cocinero fue estabilizado tras su ingreso al Hospital Alemán y permanece internado. Sin embargo, no trascendieron precisiones médicas sobre el diagnóstico, la evolución del cuadro ni una posible fecha de alta.

“Aparentemente, llegó en el medio de un brote, con estas alucinaciones que nos marcan. Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico”, sostuvo la periodista durante la emisión del programa.

La panelista agregó que las autoridades médicas podrían emitir información oficial en las próximas horas, aunque hasta el momento no hubo comunicaciones por parte del centro de salud.

Cómo fue la internación

Según lo informado, Petersen ingresó durante la noche del miércoles por la guardia del Hospital Alemán acompañado por su esposa.

“Está internado en estos momentos. Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán acompañado por su esposa. Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al sector de psiquiatría”, detalló el jueves Smith.

Por su parte, Ángel de Brito recordó el delicado episodio que atravesó el chef a fines de 2025, cuando sufrió una grave descompensación durante una expedición al volcán Lanín.

Christian Petersen en la subida al Volcán Lanín, antes de que abandonara la travesía y quedara internado en diciembre pasado Gentileza

El antecedente de salud de Christian Petersen

La actual internación ocurre apenas cuatro meses después de que Petersen recibiera el alta médica el 6 de enero. En aquella oportunidad había permanecido internado primero en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y luego en el Hospital Alemán, donde continuó su tratamiento.

Tras recibir el alta, el centro médico informó que la decisión respondía a una evolución clínica favorable. Desde entonces, el chef mantuvo un perfil bajo y evitó brindar detalles públicos sobre su recuperación.