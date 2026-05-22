Damián Betular mandó al frente a un famosísimo músico que trabajaba con él y le “robaba” la comida

En medio del éxito de su debut teatral en Hairspray (Teatro Coliseo), Damián Betular estuvo en Perros de la calle (Urbana Play) y dejó atónitos a todos al recordar su experiencia con un mozo que hacía comandas, pero, en lugar de llevarlas a una mesa, se las comía. Si bien la anécdota de por sí sorprendió a más de uno, todos quedaron atónitos cuando el pastelero reveló que no era un mesero más, sino el mismísimo Santiago “Chano” Moreno Charpentier.

Damián Betular hizo una revelación sobre Chano que sorprendió a todos (Foto: Archivo / PATRICIO PIDAL/AFV)

“Los camareros son un poco bravos”, admitió el jurado de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). “Tengo uno que se comandaba volcanes de chocolate y después se los comía. Seguro que lo conocen todos”, recordó. El comentario quedó un poco en el aire hasta que dijo: “Es Chano, que lo amo con toda mi alma”.

Damián Betular como Edna Turnblad en el musical Hairspray Gerardo Viercovich - LA NACION

“Cuando éramos jóvenes, Chano era camarero en Sucre y yo pastelero”, rememoró. “¿Qué Chano? ¿Chano, Chano? ¿Se autocomandaba volcanes?“, preguntó atónito Andy Kusnetzoff y, efectivamente, el pastelero aclaró que se trataba del líder de Tan Biónica. ”Chano Moreno Carpentier. Los comandaba y se los comía con los compañeros".

Betular reveló que mientras era mozo, Chano hacía comandas de volcanes de chocolate y se los comía Pilar Camacho

La mesa quedó gratamente sorprendida con la inesperada revelación. “Es una anécdota espectacular”, exclamó Nicolas Cajg y Nicolás “Harry” Salvarrey sumó: “Me parece que es el menor de los problemas que vas a tener con un camarero”.

Si bien Damián Betular acostumbra a mantener la privacidad de sus clientes, en algunas oportunidades supo compartir públicamente alguna de sus experiencias con personalidades VIP. Antes de abrir Betular Pâtisserie, en el barrio de Villa Devoto, trabajó en el Palacio Duhau, donde atendió a varias personalidades de la política, el cine y la música. Una de ellas fue Mick Jagger. “Fue la última vez que vinieron. Creo que casi siempre se quedaban juntos y esa vez los repartieron. A nosotros nos tocó Jagger en el hotel”, contó en Antes que nadie (Luzu TV) en 2023.

Damián Betular contó cómo fue el inesperado encuentro con Mick Jagger

La cuestión fue que, en calidad de gerente general del hotel, debió solucionar un percance. La cortina de la habitación en la que se estaba hospedando Jagger no funcionaba, así que tuvieron que esperar a que el cantante fuera a comer para ingresar a arreglarla. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban. “Ponele que pasaron 20 minutos, van a buscar un taladro porque se había roto todo el sistema de cortinas y se abre la puerta: una chica y Mick Jagger”, contó. Todos se quedaron sin palabras.

Sin embargo, lejos de tener problemas, se llevaron una sorpresa: “Nos dice en inglés: ‘Tranquilos, tranquilos’ y se sienta en el sillón con la chica y empiezan a charlar. Viene el manager y le digo: ‘Si no lo arreglamos ahora, va a entrar luz a las cinco de la mañana’”. No obstante, el líder de los Rolling Stones les dijo que trabajaran sin preocuparse por su presencia. “Va a la heladerita y se abre dos cervezas; charlaban, miraban la tele como si nada y nosotros alrededor. ‘¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien’. Arreglamos las cosas, los pibes con el taladro temblando y nos acompañan a la puerta”, concluyó.