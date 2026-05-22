Qué se sabe de la salud de Christian Petersen, tras una nueva internación

Christian Petersen volvió a quedar internado a poco más de cuatro meses de haber recibido el alta médica, tras la grave descompensación que sufrió mientras escalaba el volcán Lanín, en la Patagonia. Según informaron el jueves en el programa LAM (América TV), el reconocido chef ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa y permanece bajo seguimiento médico.

La noticia generó preocupación debido a los antecedentes recientes de salud del cocinero, quien a fines del año pasado atravesó un delicado cuadro que derivó en una prolongada internación y posterior rehabilitación.

Christian Petersen habría vuelto a quedar internado según confirmaron en LAM

Qué se sabe sobre la nueva internación

La información fue dada a conocer por la periodista Pilar Smith en LAM, donde aseguró que Petersen ingresó durante la noche del miércoles por la guardia del Hospital Alemán y fue derivado al área de psiquiatría.

“Está internado en estos momentos. Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán acompañado por su esposa. Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones”, señaló la periodista al aire.

De acuerdo con esa versión, el chef habría llegado al centro de salud en medio de un presunto brote psicótico. Siempre según lo informado en el programa, los médicos lograron estabilizarlo y hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud.

El chef está internado en el Hospital Alemán Soledad Aznarez

El antecedente de salud

La nueva internación ocurre pocos meses después de que Petersen recibiera el alta médica el 6 de enero. Previamente había permanecido casi un mes internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras sufrir una severa descompensación durante una expedición al volcán Lanín.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Alemán, donde continuó con su tratamiento hasta recibir el alta. En aquel momento, la institución médica informó que la decisión se tomó debido a una “evolución clínica favorable”.

Aunque en un primer momento trascendió que el cuadro podía estar vinculado al denominado síndrome de montaña, con el correr de las semanas surgieron distintas versiones sobre las causas de aquella internación. Sin embargo, Petersen optó por mantener un bajo perfil y brindar escasas declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Christian Petersen tras salir de su primera internación el 6 de enero pasado Augusto Famulari

Parte médico

Hasta el momento no hubo comunicaciones oficiales por parte del Hospital Alemán ni del entorno del chef respecto de su evolución. Tampoco se difundieron precisiones sobre el diagnóstico o la duración de la internación.